陳凱琳兒子睇蜘蛛俠踢中他人椅背　疑遭忌廉淋頭　案列普通襲擊

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）日前帶同兒子前往金鐘太古廣場戲院，觀賞電影《蜘蛛俠》，有同場網民指摘其子大聲交談、嬉笑及尖叫「嘈足全程」，但亦有其他同場目擊者出面為陳凱琳護航，稱並不是前者所言的誇張，更指散場時有人疑因不滿，懷疑以忌廉淋向陳凱琳兒子的頭部。據了解，陳凱琳事後報警求助，案件列作「普通襲擊」，正追緝一名中國籍女子。



消息指，陳凱琳及6歲兒子與該名女子並不認識。上周四（30日）下午1時40分，母子到金鐘太古廣場看電影，期間兒子因興奮而不慎踢到該女子的座位椅背，陳凱琳隨即向對方致歉。當電影播放完畢後，該女子突然向其子頭部潑一些不明液體，然後隨即離開。事件中，男童並沒有受傷。陳凱琳經諮詢後，於翌日（31日）前往中區警署報案，案件列作「普通襲擊」，交由中區警區軍裝巡邏小隊第三隊跟進。

陳凱琳（右一）與陳嘉寶出席黃奕晨主持的《人妻私房料理》錄影。（盧振輝攝）

有其他同場目擊者出面為陳凱琳護航，爆料指現場情況並非如發文者所言般誇張，更驚爆散場時有人疑因不滿，竟以cream直接淋向陳凱琳兒子的頭部，引發全城關注。（盧振輝攝）

被指聲浪影響他人 陳凱琳坦承有改善空間

今日（4日）陳凱琳出席節目錄影，面對網民的指控以及鬧得沸沸揚揚的「cream淋頭」事件，首度開口吐露心聲。對於網民指控兒子睇戲喧嘩影響他人，陳凱琳接受《香港01》訪問時展現出大方態度，坦承自己作為母親會深刻檢討：「如果真係有嘅話，我自己都要再做得好啲，再同小朋友去提點佢哋，我哋出街嘅時候有啲咩行為要注意返。」

談到兒子疑遭人用忌廉淋頭、甚至引起現場混亂的傳聞，陳凱琳態度轉趨審慎，並首度證實已經報警處理。

陳凱琳回應事件，詳細點擊以下連結，看詳盡報道：

陳凱琳仔仔睇戲遭忌廉淋頭 親證已報警：大家對小朋友善良少少

陳凱琳向睇戲受影響人士致歉，坦承自己作為母親會深刻檢討：「當時大家都睇緊戲，我自己相信小朋友一定會喺比較刺激嘅場景興奮『嘩』咁樣，如果呢度真係影響到別人，我哋喺外面可以再注意我哋嘅聲音。」（盧振輝攝）

被問到為何事件發酵多日才回應，她直言已報警處理：「第一真係涉及小朋友，第二係因為呢件事嚴重嘅程度係我哋已經去備咗案、報咗警，已經要交畀警方去處理，所以喺呢度我都不能夠去講太多。」（盧振輝攝）

媽媽的她仍難掩內疚：「反而我自己做媽媽，我會覺得我冇喺呢一方面即時可以去保護到小朋友係我自己嘅失誤，我都有啲怪責自己。」（盧振輝攝）