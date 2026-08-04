陳凱琳兒子睇蜘蛛俠踢中他人椅背 疑遭忌廉淋頭 案列普通襲擊
撰文：凌逸德
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前港姐冠軍陳凱琳（Grace）日前帶同兒子前往金鐘太古廣場戲院，觀賞電影《蜘蛛俠》，有同場網民指摘其子大聲交談、嬉笑及尖叫「嘈足全程」，但亦有其他同場目擊者出面為陳凱琳護航，稱並不是前者所言的誇張，更指散場時有人疑因不滿，懷疑以忌廉淋向陳凱琳兒子的頭部。據了解，陳凱琳事後報警求助，案件列作「普通襲擊」，正追緝一名中國籍女子。
消息指，陳凱琳及6歲兒子與該名女子並不認識。上周四（30日）下午1時40分，母子到金鐘太古廣場看電影，期間兒子因興奮而不慎踢到該女子的座位椅背，陳凱琳隨即向對方致歉。當電影播放完畢後，該女子突然向其子頭部潑一些不明液體，然後隨即離開。事件中，男童並沒有受傷。陳凱琳經諮詢後，於翌日（31日）前往中區警署報案，案件列作「普通襲擊」，交由中區警區軍裝巡邏小隊第三隊跟進。
被指聲浪影響他人 陳凱琳坦承有改善空間
今日（4日）陳凱琳出席節目錄影，面對網民的指控以及鬧得沸沸揚揚的「cream淋頭」事件，首度開口吐露心聲。對於網民指控兒子睇戲喧嘩影響他人，陳凱琳接受《香港01》訪問時展現出大方態度，坦承自己作為母親會深刻檢討：「如果真係有嘅話，我自己都要再做得好啲，再同小朋友去提點佢哋，我哋出街嘅時候有啲咩行為要注意返。」
談到兒子疑遭人用忌廉淋頭、甚至引起現場混亂的傳聞，陳凱琳態度轉趨審慎，並首度證實已經報警處理。
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