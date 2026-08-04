長沙灣巴士甩轆｜九巴：情況罕見　將通宵完成檢查相同部件巴士

長沙灣今午（4日）發生一宗巴士「甩轆」驚險意外。一輛往美孚方向行駛的86號路線九巴，在途經長沙灣廣場對出巴士站時突然「甩轆」，脫落的車輪高速撞向巴士站旁的金屬欄杆，再擊中正在等候巴士的7歲男童左側大腿。



九巴回覆《香港01》查詢時表示，事發後已派員慰問傷者，又形容是次情況十分罕見，將會嚴肅跟進和詳細調查起因，並已經約見生產商進行研究，會即時檢查所有配備相同部件設計的巴士，將於今晚通宵完成檢查工作。



網上相片可見，巴士站欄杆嚴重屈曲，一個大車輪遺在路面。（Facebook 馬路的事 (即時交通資訊台)Paklam Ip）

九巴表示，今午一輛路線86巴士駛至長沙灣道近長沙灣廣場時，其中一個輪胎脫落，碰到附近巴士站鐵欄，現場一名坐在鐵欄後的小朋友受輕傷，送院治理。九巴已派員慰問傷者。

根據記錄，車長在駕駛前曾檢查該輛巴士，並沒有匯報任何問題。今次情況十分罕見，九巴非常重視事件，會嚴肅跟進和詳細調查起因。又已約見生產商進行研究，並即時檢查所有配備相同部件設計的巴士，將於今晚通宵完成檢查工作，在確保狀態和運作正常和安全後，才會安排提供服務。

警方指，49歲姓梁車長駕駛巴士，沿長沙灣道往葵涌方向行駛，當駛至上址對開一巴士站時，其車尾左方的一車輪懷疑鬆脫，撞向該巴士站的一金屬擋板，該金屬擋板凹陷並擊傷在旁正等候巴士的男童。消息指，肇事巴士在意外發生後，繼續駛前約200米，最終在長荔街巴士站旁停低。

網上相片可見，巴士站一條欄杆嚴重屈曲，一個大車輪遺在路面，警方在現場調查。《香港01》正向九巴查詢事件。現場所見，路面地磚有損毁痕跡，巴士站的金屬長凳亦有凹陷，九巴派工作人員進行維修。