葵涌同珍工廈凍肉倉壞雪櫃　數百豬殼腐爛滲屍水　租戶聞惡臭叫苦

葵涌同珍工業大廈爆發嚴重衛生問題，大廈A座高層一間疑運作數月的凍肉舖，近日懷疑雪櫃老化或故障，導致儲存的豬殼腐爛發臭。同層租戶向《香港01》透露，自7月底該單位已傳出陣陣屍臭味，連日來早上閉門，晚上才有工人運走腐爛豬殼，惟數量龐大一直未能清走。運送期間豬殼的屍水、膿水及油漬更滲到走廊及地下卸貨區，令腐臭味久久未能散去，中人欲嘔。租戶擔心引發疾病，促政府部門跟進處理。《香港01》正向食環署及海關查詢事件。



現場相片直擊 冷藏庫內數十隻豬殼堆積如山

由讀者提供的相片可見，涉事單位的冷藏庫打開，透明膠簾後其中一角落，堆放了大量已屠宰的豬隻，橫七豎八地堆疊一起。而傳出異味當日（7月31日），已經有人報警求助，消防破門進入發現大量豬屍。警方列異味發現，交由租戶自行跟進。

同層租客黃先生透露，涉事單位今年年初被人租下做凍肉生意，不時有工人於半夜將一隻隻完整的豬殼經貨車及載貨升降機運上單位。據悉該單位上手租戶亦是經營凍肉生意，設有大型雪櫃；而大廈近日並無停電，黃先生懷疑是雪藏設備老化或故障，加上盛夏高溫，導致冷藏庫內大量豬殼迅速腐爛。

涉事單位的員工多在半夜搬運豬殼，但數量多達兩三百隻，兼已嚴重腐爛，連日來根本「運唔晒」。（讀者提供圖片）

走廊油笠笠毛巾塞門縫 貨台滲白色屍水發臭

《香港01》記者今日（5日）親身到現場視察，登上涉事樓層，撲鼻嚴重腐肉惡臭，走廊地面鋪設的鐵板顯得「油笠笠」，殘留下懷疑是搬運豬殼時的油漬。涉事單位大門緊閉，兩邊門縫用封箱膠紙封實，門底特別用一條白色大毛巾緊緊「攝住」，試圖阻擋異味外洩。記者拍門嘗試聯絡負責人，惟無人應門。

涉事單位大門緊閉，兩邊門縫用封箱膠紙封實，門底特別用一條白色大毛巾緊緊「攝住」，試圖阻擋異味外洩。（陳浩然攝）

記者轉至地下卸貨區觀察，發現升降鐵板的隙縫竟積聚着一些濁白色的液體。黃先生指出，這是連日來搬運腐豬時遺下的「屍水」與膿水，發出極度難聞的惡臭。記者現場目擊大廈多名管理員正拿著清潔劑噴灑清理，惟異味依然揮之不去。

記者目擊大廈管理員正拿著清潔劑在現場噴灑清理，惟異味依然揮之不去。（陳浩然攝）

7月底揭發報警 租客受惡臭折磨9日苦不堪言

黃先生表示，早在7月28日中午時份，他出外用餐時已發現該單位傳出惡臭。他立即向大廈管理處反映，並先後向警方、消防處、食環署及海關求助。然而，警方及消防到場後指事件不涉刑事，其他政府部門又疑未有採取即時行動跟進。

「（豬殼）已經漚咗幾日，有咩都漚到變灘水啦。」黃先生無奈指，涉事單位的員工主要在半夜搬運豬殼，但數量多達兩三百隻，兼已嚴重腐爛，連日來根本「運唔晒」。他聽聞食環署曾要求涉事單位負責人於本周一（3日）處理完畢，但至今情況未見改善，質疑當局為何不果斷介入。

黃先生指，7月28日中午時份，他出外用餐時已發現涉事單位傳出惡臭。（陳浩然攝）

受惡臭折磨多日，黃先生要長時間戴上口罩，但仍是感到不適：「非常惡劣，你見我戴哂口罩，我今朝都有啲肚屙，個肺都唔係好舒服，再漚漚吓可能會漚啲爆炸性氣體出嚟！」他希望食環署等相關部門盡快介入，以免引發疾病風險。

現場為葵涌同珍工業大廈A座。（陳浩然攝）

警方表示，7月28日中午12時22分接獲一名男子報案，指葵涌同珍工業大廈隔鄰單位傳出異味。消防接報到場並破門入內，發現冷凍倉內有過百隻雪藏豬變壞，遂通知單位負責人處理。

其後警方於7月31日再接獲男子報案，指葵涌同珍工業大廈有單位傳出異味，疑未有處理腐爛的凍肉。警方到場調查，得知單位的雪櫃故障。