上半年63人遇車禍身亡升四成 警將全港大型執法 冀提高安全意識
今年上半年「致命及嚴重受傷」交通意外共193宗，創下自1954年以來72年的歷史新低；然而致命交通意外卻急升，上半年共錄得59宗致命車禍，造成63人死亡，較去年同期顯著上升逾四成。死者中以行人佔最多，警方將於今年第三季開始展開兩個大型行動，打擊不專注駕駛及胡亂過馬路。
交通總部警司（行政）黎小慧稱，2026年上半年本港整體受傷交通意外宗數為7,341宗，較2025年同期的8,860宗下跌17%；交通意外受傷人數則為9,055人，較去年同期的11,317人減少20%。
2026年上半年全港共發生193宗致命及嚴重受傷交通意外，比起去年同期317宗，大幅下跌39%。而死亡及嚴重受傷人數有212人，比起去年同期350人，亦大幅下跌39%。
警方特別提到，致命及嚴重受傷意外的宗數呈持續下降趨勢，今年的193宗更創下自1954年以來72年的歷史新低。
致命車禍逆44%奪63命 行人佔41%最高危
雖然嚴重意外整體減少，但「致命交通意外」卻出現回升趨勢。今年上半年本港共發生59宗致命交通意外，較去年同期的41宗急升44%；致命意外死亡人數則達63人，較去年同期的43人增加47%。
在63名死者中，行人26人（佔整體41%），屬最高危群組；司機10人（佔16%）、電單車司機9人（佔14%）、騎單車者9人（佔14%）、乘客9人（佔14%）。
按車種分析，貨車佔最多（13輛，21%），其次的士（10輛，16%），專營巴士、小巴同埋單車各佔8輛（各13%），電單車7輛（11%），私家車6輛（10%）。
商用車致命意外升近六成 單車死亡人數狂飆1.25倍
警方進一步分析致命意外的關注項目，發現多個範疇的數字均顯著上升。商用車輛屬高危，上半年涉及商用車輛的致命意外達41宗，較去年同期的26宗大增58%。而涉及致命意外的車型中，貨車佔最多（13輛，佔21%），其次為的士（10輛，佔16%）、小巴（8輛，佔13%）及巴士（8輛，佔13%）。而騎單車者死亡人數翻倍，由去年同期的4人，大幅增加1.25倍至今年的9人。
警方強調，將繼續針對各類主要交通違例事項，特別是涉及商用車輛、行人不遵從交通燈號過馬路，以及單車安全等，將進行全港性專題執法行動，以打擊違例行為並加強道路安全。
致命交通意外成因：行人亂過馬路及司機不專注駕駛
高級督察歐艾發稱，今年上半年共有26名行人於交通意外中死亡，事故主因為「行人亂過馬路」及「司機不專注駕駛」。26人中65歲或以上長者為18人，佔69%，主要成因包括攝車罅、衝紅燈、無視車輛盲點。
在致命意外中，商用車輛佔41輛，佔 66%；當中 39%，即16人為65歲或以上的長者司機。除了司機不專注駕駛外，相信司機身體狀況同為意外肇禍原因。
職業司機容易因為長時間駕駛，導致警覺性下降疲勞駕駛，影響反應及判斷、駕駛時使用手機、與乘客交談、調整導航或與貨物客人溝通以及因趕時間，令司機未有留意交通訊號、未有專注前方交通情況及疏忽地轉向。
為應對有關問題，警方將於第三季開展兩項全港性專題行動——「亮景行動」打擊不專注駕駛，及「同行者行動」打擊行人違例事項，結合宣傳教育與重點執法。
第三季開展兩項全港性專題行動：「亮景行動」及「同行者行動」
1. 「亮景行動」：打擊不專注駕駛
警方將採取四大重點執法手段，包括不定時行動、路障截查、高點錄影及出動「隱形戰車」，打擊各類不專注駕駛行為。
警方特別提醒駕駛者，根據香港法例第374Q章《道路交通(快速公路)規例》，快速公路的駕駛者須遵從龍門架上的交通標誌及訊號。
2. 「同行者行動」：打擊行人違例事項
警方將派員於全港各區交通黑點進行重點執法，針對行人衝紅燈、不使用過路設施及揀車罅過馬路等違例行為進行票控或警告，以加強道路安全保障。
有記者問到警方會否針對單車的執法行動，尤其是今年上半年涉及單車的致命車禍上升1.25倍，警方表示9宗涉及單車的致命車禍，有8宗在馬路發生，8名死者均無配戴頭盔。今年5月警方開始在五大總區有不同執法行動。鼓勵單車使用者使用單車徑，如在馬路駕駛，需要遵守交通規則、注意自身安全，避開大車盲點及配戴頭盔。
被問到「粵車南下」車輛的車禍宗數，警方表示所有在香港路上行駛車輛，都受本港法律監管，警方一直管察道路安全水平，而南下車輛意外及違規一直保持極低數字，整體交通狀況平穩。警方加強在主要幹道、旅遊熱點巡邏，積極向南下司機宣傳交通規則