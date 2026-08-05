上半年63人遇車禍身亡升四成　警將全港大型執法　冀提高安全意識

今年上半年「致命及嚴重受傷」交通意外共193宗，創下自1954年以來72年的歷史新低；然而致命交通意外卻急升，上半年共錄得59宗致命車禍，造成63人死亡，較去年同期顯著上升逾四成。死者中以行人佔最多，警方將於今年第三季開始展開兩個大型行動，打擊不專注駕駛及胡亂過馬路。



警方提醒巿民「避三害」、「用四寶」。（黃偉民攝）

交通總部警司（行政）黎小慧稱，2026年上半年本港整體受傷交通意外宗數為7,341宗，較2025年同期的8,860宗下跌17%；交通意外受傷人數則為9,055人，較去年同期的11,317人減少20%。

2026年上半年全港共發生193宗致命及嚴重受傷交通意外，比起去年同期317宗，大幅下跌39%。而死亡及嚴重受傷人數有212人，比起去年同期350人，亦大幅下跌39%。

警方特別提到，致命及嚴重受傷意外的宗數呈持續下降趨勢，今年的193宗更創下自1954年以來72年的歷史新低。

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致命車禍逆44%奪63命 行人佔41%最高危

雖然嚴重意外整體減少，但「致命交通意外」卻出現回升趨勢。今年上半年本港共發生59宗致命交通意外，較去年同期的41宗急升44%；致命意外死亡人數則達63人，較去年同期的43人增加47%。

在63名死者中，行人26人（佔整體41%），屬最高危群組；司機10人（佔16%）、電單車司機9人（佔14%）、騎單車者9人（佔14%）、乘客9人（佔14%）。

按車種分析，貨車佔最多（13輛，21%），其次的士（10輛，16%），專營巴士、小巴同埋單車各佔8輛（各13%），電單車7輛（11%），私家車6輛（10%）。

由左至右：高級督察歐艾發、交通總部警司（行政）黎小慧、道路安全課總督察何雋軒及新界南總區交通部執行及管制組署理總督察李勝輝。（黃偉民攝）

商用車致命意外升近六成 單車死亡人數狂飆1.25倍

警方進一步分析致命意外的關注項目，發現多個範疇的數字均顯著上升。商用車輛屬高危，上半年涉及商用車輛的致命意外達41宗，較去年同期的26宗大增58%。而涉及致命意外的車型中，貨車佔最多（13輛，佔21%），其次為的士（10輛，佔16%）、小巴（8輛，佔13%）及巴士（8輛，佔13%）。而騎單車者死亡人數翻倍，由去年同期的4人，大幅增加1.25倍至今年的9人。

警方強調，將繼續針對各類主要交通違例事項，特別是涉及商用車輛、行人不遵從交通燈號過馬路，以及單車安全等，將進行全港性專題執法行動，以打擊違例行為並加強道路安全。

交通總部警司（行政）黎小慧交代2026年上半年交通意外數據。（黃偉民攝）

致命交通意外成因：行人亂過馬路及司機不專注駕駛

高級督察歐艾發稱，今年上半年共有26名行人於交通意外中死亡，事故主因為「行人亂過馬路」及「司機不專注駕駛」。26人中65歲或以上長者為18人，佔69%，主要成因包括攝車罅、衝紅燈、無視車輛盲點。

在致命意外中，商用車輛佔41輛，佔 66%；當中 39%，即16人為65歲或以上的長者司機。除了司機不專注駕駛外，相信司機身體狀況同為意外肇禍原因。

職業司機容易因為長時間駕駛，導致警覺性下降疲勞駕駛，影響反應及判斷、駕駛時使用手機、與乘客交談、調整導航或與貨物客人溝通以及因趕時間，令司機未有留意交通訊號、未有專注前方交通情況及疏忽地轉向。

為應對有關問題，警方將於第三季開展兩項全港性專題行動——「亮景行動」打擊不專注駕駛，及「同行者行動」打擊行人違例事項，結合宣傳教育與重點執法。

第三季開展兩項全港性專題行動：「亮景行動」及「同行者行動」

1. 「亮景行動」：打擊不專注駕駛

警方將採取四大重點執法手段，包括不定時行動、路障截查、高點錄影及出動「隱形戰車」，打擊各類不專注駕駛行為。

警方特別提醒駕駛者，根據香港法例第374Q章《道路交通(快速公路)規例》，快速公路的駕駛者須遵從龍門架上的交通標誌及訊號。

2. 「同行者行動」：打擊行人違例事項

警方將派員於全港各區交通黑點進行重點執法，針對行人衝紅燈、不使用過路設施及揀車罅過馬路等違例行為進行票控或警告，以加強道路安全保障。

有記者問到警方會否針對單車的執法行動，尤其是今年上半年涉及單車的致命車禍上升1.25倍，警方表示9宗涉及單車的致命車禍，有8宗在馬路發生，8名死者均無配戴頭盔。今年5月警方開始在五大總區有不同執法行動。鼓勵單車使用者使用單車徑，如在馬路駕駛，需要遵守交通規則、注意自身安全，避開大車盲點及配戴頭盔。

被問到「粵車南下」車輛的車禍宗數，警方表示所有在香港路上行駛車輛，都受本港法律監管，警方一直管察道路安全水平，而南下車輛意外及違規一直保持極低數字，整體交通狀況平穩。警方加強在主要幹道、旅遊熱點巡邏，積極向南下司機宣傳交通規則