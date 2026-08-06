港人夫婦澳門搭的士拾遺不報　偷相機及電池　再入境時遭截獲

一對港人夫婦今年5月在澳門乘坐的士時疑拾遺不報，將前一名乘客留在車廂內、價值逾千元的相機及電池據為己有。澳門治安警察局接報經調查後，於本周日（8月2日）二人經港珠澳大橋口岸再次入境時將他們截獲。涉案男女涉嫌「在添附情況下或對拾得物、發現物之不正當據為己有」被捕，案件已送交檢察院偵辦。



涉案夫婦涉嫌觸犯「在添附情況下或對拾得物、發現物之不正當據為己有」，案件已送交檢察院偵辦。（治安警察局社區警務﻿Facebook圖片）

治安警察局在facebook專頁「治安警察局社區警務」發文，指早前（5月26日）警察局接獲一名市民報案，稱乘坐的士到氹仔孫逸仙博士大馬路，下車後發現遺留一個盒子於士車廂，內有1部相機及3塊電池；經找尋不果，懷疑被人拾獲後據為己有，報稱損失約1,500澳門元（折合約1,457港元）。

警員透過「天眼」系統、的士車廂監察系統及事主提供的資料，鎖定兩名涉案男女。至8月2日他們經港珠澳大橋口岸入境澳門時將他們截獲；查問下二人承認因一時貪念拾獲有關相機及電池，並將之帶回香港住所自用，聲稱會歸還贓物予執法部門處理。

兩名被捕人均為香港居民，分別為60多歲姓林男子，報稱充電樁技工；50多歲姓歐女子，報稱無業，二人為夫婦，均涉嫌觸犯《刑法典》第200條「在添附情況下或對拾得物、發現物之不正當據為己有」罪，案件已送交檢察院偵辦。