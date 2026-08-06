薄扶林野豬墮坡困引水道井口　消防漁護救出　惟傷重終須人道處理

薄扶林有野豬被困引水道。今日（6日）上午11時42分，警方接獲巿民報1823，指一隻野豬被困在域多利道250號、一間國際學校對開的引水道。人員到場目測該隻野豬約1米長、60公斤重，懷疑由斜坡墮下，跌在引水道的井口動彈不得，於是召漁農自然護理署人員到場協助。漁護署指經獸醫檢查後，發現該野豬嚴重創傷，並有傷口感染情況，署方已為該野豬進行人道處理。



現場所見，井口約7米深，消防員爬梯而下，試圖將野豬放在「山兜」內救起，但因野豬有一定重量。最終漁護署人員向野豬發射麻醉槍，再由消防員將牠放進袋中抬上地面，交漁護署處理。

消防員爬下井口了解情況，漁護署人員在場協助。（黃偉民攝）

漁農自然護理署回覆指，漁護署今日（8月6日）早上接獲市民報告，指薄扶林域多利道附近有一頭野豬被困於7米深的引水道水井內，署方隨即派員到場跟進。有關野豬為成年雄性，體長約1.3米，重約60公斤。經漁護署獸醫詳細檢查後，發現該野豬身受多處嚴重創傷，並有傷口感染情況。基於動物福利考慮，漁護署已為該野豬進行人道處理。

漁護署提醒市民，遇到野豬時應保持鎮定，切勿主動走近或干擾牠們。如有需要，可暫避於障礙物後，待野豬離開後才繼續前進。切勿向野豬投擲物件或試圖驅趕，以免挑釁野豬而發生危險。若野豬對人身安全構成即時威脅，請立即致電999報警求助。

漁護署人員到場向野豬發射麻醉槍，再由消防員將牠救上地面。（黃偉民攝）

消防員將野豬救上地面，其後交漁護署處理。（黃偉民攝）

野豬被困在引水道下的井口。（黃偉民攝）