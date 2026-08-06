CCTV直擊｜元朗鐘錶店遭淋油破壞　店東懷疑前股東欠「街數」所累

元朗康景街一間鐘錶店，今日（6日）凌晨時份遭人淋油破壞。店主中午返回開舖時發現，致電報警；警方將案件列刑事毀壞，暫時未有人被捕。店主指，事件懷疑與一名前股東有關，雙方較早前已經拆伙，但本周日（2日）公司突然收到向該前股東追債的WhatsApp訊息，至今追數行動升級遭淋油。



現場是康景街25至31號地下的日昇鐘錶，警方稱今日中午12時，姓劉負責人返回，發現鐵閘有藍色漆油，懷疑遭人淋人破壞，於是報警。

劉先生向《香港01》提供閉路電視，並指事件懷疑與一名前股東有關。劉指，公司在元朗及旺角均有店舖，其中元朗舖開業約一年半。他表示，另一名股東因為其「個人經濟能力出現問題」，較早前已經拆伙，公司亦於上月在社交媒體公佈事件，劃清界線。

公司在社交媒體公布拆伙事宜。（受訪者提供）

劉續指，本周日（2日）接獲追數公司訊息指該前股東欠債不還，詢問是否由鐘錶公司負責。劉回覆稱，該前股東亦欠公司錢（約100萬元），所以拒絕承擔。他懷疑淋油是追數的升級行動，連忙報警追究。

CCTV顯示，凌晨3時左右，一名穿連帽風褸的人到來，向鐵閘潑一桶油，連潑兩次，逗留不超過5秒便離去。