天水圍傷人｜遇襲3人同有份打鬥　膠籃大戰伸縮棍　重案組共拘7男

天水圍天秀路今日（6日）凌晨發生血案，一名45歲男子疑因生意問題與人爭執，在兩名友人陪同下與對方「講數」，報稱遭伏擊，被多人打傷。警方經調查後，相信3人亦有份打鬥，「以3敵4」下演變成大混戰，終全部受傷及被捕。



案發於8月6日凌晨，案發後現場遺下一張染血紙巾。

涉案其中一幫3人分別姓翁（45歲）、兩人同姓謝（50及29歲）；另一幫4人中，3人同姓林（39、36、31歲），剩餘1人姓賴（38歲），全部人同涉「毆鬥」被捕，他們均頭或手傷，清醒分別被送往天水圍及屯門醫院治理。

警方是在今日凌晨3時15分接獲市民報案，經調查後，相信翁男與涉案36歲姓林男子，早前因網上言論爭執。事發時，賴、林人等與翁、謝3人，以伸縮棍和膠籃互相襲擊；賴、林4人其後登上3輛私家車逃離現場。7名涉案人士同日於元朗區落網，所有人正被扣留調查。案件交由元朗警區重案組第三隊跟進。

案發於8月6日凌晨，案發後，警員封鎖現場調查。

消息稱，翁男是中港車司機，早前在一個中港私家車Wechat群組內，與群組中的成員因生意問題爭執。他相約對方「講數」，並由兩名友人陪同前往。3人在商場用膳後，凌晨2時45分，突然有多輛私家車駛至，最終發生打鬥案；其後再有市民報警。

案發於8月6日凌晨，案發後，警員封鎖現場調查。