北角福蔭道一帶爆食水管　部分餐廳曾暫停營業　水務署搶修中

今日（7日）早上7時27分，警方接報北角京華道與福蔭道交界有食水管爆裂。稍後水務署確認涉事水管為一條直徑250毫米的食水供水管，用作供應食水予福蔭道、京華道及宏安道一帶用戶。事故導致附近住宅和食肆暫停供水，水務署工程團隊現正搶修，處方表示爭取於今日凌晨12時前完成。



受事故影響，福蔭道部分行車線須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程，駕駛人士請留意現場交通指示。



北角京華道與福蔭道交界一條直徑250毫米的食水供水管出現滲漏，工程人員現正搶修。（黃偉民攝）

受事故影響，福蔭道部分行車線須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。（黃偉民攝）

水務署表示關上水掣後，現場已停止湧水，並已為受影響用戶提供臨時食水，包括2架水車及4個水箱，供水特攻隊正為有需要用戶及商戶送上樽裝水。

水務署已為受影響用戶提供臨時食水，包括2架水車及4個水箱，並派出供水特攻隊為有需要用戶及商戶送上樽裝水。（水務署Facebook圖片）

水務署確認涉事水管為一條直徑250毫米的食水供水管，用作供應食水予福蔭道、京華道及宏安道一帶用戶。（黃偉民攝）

《香港01》記者於上午10時半左右到場了解，有餐廳因為停水而拉閘暫時營業。水務署派出水車及放置水箱供受影響市民使用；關愛隊成員在場協助派發樽裝水及水袋。

水務署派出水車及放置水箱供受影響市民使用，關愛隊在場協助。（黃偉民攝）

有餐廳因為停食水一度拉閘暫停營業。（黃偉民攝）

水務署在Facebook專頁「滴惜仔」內稱，工程團隊正全力進行水管維修，並爭取於今晚凌晨12時前完成有關的水管維修工程並恢復食水供應。署方已就事件與東區民政事務處、當區區議員及相關管理處保持緊密聯繫，為受影響居民提供適切的協助。就事件為市民帶來不便，表示抱歉。

就停水資訊及臨時食水供應的最新安排，市民可瀏覽水務署流動應用程式「水務易」或水務署網站。