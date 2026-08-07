澳門傷人｜不忿女友與多男往來　狂花錢卻被疏遠　內地漢買刀狂刺

澳門路氹區一間酒店門外，前晚（5日）發生恐怖持刀傷人案，一名內地女子身中多刀昏迷，一名內地男子被捕；據悉事件涉及感情問題。



澳門司警今午（7日）交代案情指，案中男女於2025年認識，同年相戀，今年7月女方開始疏遠，疑犯發現對方常與不同男性來往，加上曾花費大量金錢「饋贈」，心生不忿動殺機，並跟蹤對方數天，購買兩把𠝹刀、帶同酒店餐刀餐叉伏擊，瘋狂刺向女方的頭、頸、面多處。事主手術後仍未清醒；男疑犯涉殺人未遂移送檢察院。



案中內地男疑犯涉殺人未遂被捕。（澳門司警影片截圖）

案中女事主及疑犯，均為內地人；女方於7月30日入境澳門，姓陳（41歲）男疑犯則於7月31日入境，他報稱為商人。女事主被送往仁伯爵綜合醫院，其左邊頸、後頸、下唇、下顎及右手等，多處有刀傷，部分長達10至20厘米，符合利器所造成；她亦曾出現失血性休克，符合嚴重傷害。幸經手術治療後，情況穩定，但受藥物影響，事主仍未清醒。

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司警交代詳情時指，案發地點於酒店門前的行車道，女事主於一輛黑色七人車內遇襲，車廂第二排左邊乘客位多處染血，座椅上有兩把𠝹刀及一把餐刀；車門外的地面，亦有一把刀具及一部手提電話，所檢獲的刀具均染有血迹。

調查發現，事發時七人車內除了女事主，亦有另一名男司機及兩名內地女子。其中一人應女事主要求，私下販賣酒店的積分房間，並相約在酒店門外交收。該車抵達現場停泊，事主自行登車，疑犯隨即闖入車內，手持利器不斷向事主的頭、頸攻擊。

女事主不斷呼喊，其他人等亦嚇至逃離車廂，向酒店保安員求救。數十秒後，多名保安員趕抵進入車廂，合力制服疑犯。人員趕抵現場拘捕疑犯，並啟動嚴重案件現場勘查程序調查取證。

案發在8月5日晚上，澳門路氹區一間酒店外，一名內地女子遇襲昏迷，一名內地男子被捕。（網上圖片）

根據多方面調查及分析，事主與疑犯於2025年5月在澳門認識，同年7月發展為情侶，但今年7月，事主開始疏遠疑犯。有人過去數天跟蹤事主，數天前疑犯看到女事主與不同男性往來，認為被欺騙感情，且相戀期間曾為對方花費大量金錢「饋贈」，心感不忿。

8月5日下午約3時，疑犯乘車前往氹仔一店舖，購買兩把𠝹刀，再在自己酒店房間內，拿取一把餐刀和一把餐叉，意圖殺害事主報復。當晚8時50分，疑犯在案發酒店門外，目睹事主與一名男性朋友同行，當事主登上七人車之後，他即伺機衝上車，持刀瘋狂襲擊事主頭、頸、面位置，直至酒店保安員將其制服始停手。

綜合調查，有強烈迹象顯示疑犯有預謀購買刀具行兇，且故意對事主的頭、頸等容易致命的部位多次進行攻擊，具有明顯殺人意圖，符合觸犯殺人未遂和持有或使用禁用的武器及相關物品罪。案件今午移送檢察院偵辦。

案發於8月5日晚上，事發時涉案七人車內遺下𠝹刀及餐叉。（網上圖片）