吊鐘洲男子溺斃｜死者迪士尼開園工作至今　偕同事出海疑遇浪喪生

一名58歲姓梁男子今午（7日）被發現於西貢吊鐘洲對開10米海面漂浮，他昏迷獲救送院，惜最終返魂乏術。據悉他偕友人出海「遊船河」，船隻停在吊鐘洲對開離岸不遠位置，梁男落水浮潛，其間懷疑遇溺。



死者胞兄指，梁男自香港迪士尼樂園開園工作至今；他接觸浮潛已有一段時間，是次與同事一同出海，懷疑因風浪喪生。香港迪士尼樂園度假區回覆《香港01》查詢表示，對該名同事離世深感悲痛，並向其家人致以最深切的慰問；度假區會盡力向其家人提供所需支援與協助，陪伴他們渡過這段艱難時刻。



一名手持浮潛裝備的女子陪同事主送院。（梁偉權攝）

死者胞兄指，梁男接觸浮潛已有一段時間，但他並不知悉對方今日出海。梁男生前在迪士尼巡遊車上負責操控玩偶，由開園起（即2005年9月）便在樂園工作。是次活動為同事們自發舉辦，並非由樂園組織。

胞兄透露，梁男患高血壓，曾中風，但「好快無乜事」；他曾結婚並無子嗣。據他了解，事發時眾人一同落水，後來風浪變大，其他人返回船上才發現梁男不見蹤影。

死者胞兄（左）與一名朋友在安息間前雙手合十祈禱。（梁偉權攝）

同行者：見大浪曾勸勿落水 有人裝備遭浪扯走

一名與梁男同行的女子表示，事發時梁男與數名男子欲浮潛，由船轉移到快艇落水。由於彼時風浪頗大，「都有米幾（高）啲浪」，她曾勸喻他們不要落水。有人切身感受海浪威力後折返上船或自行游上岸，「大浪得滯，有個朋友話成副gear（裝備）畀浪扯走咗，跟住佢哋就上返嚟。跟住我哋就再去搵佢（梁男），叫埋佢一齊返去。」數人上船後未見梁男，以為他已自行上岸，一行人分別在岸上及海中搜索，惟未有發現。據了解，梁男諳游泳，當時落水不足半小時。

一名手持浮潛裝備的女子陪同事主送院。（梁偉權攝）

案發於今日（7日）下午2時31分，梁男被發現於吊鐘洲對開10米海面漂浮，一艘途經的白色快艇將其救起，惟事主獲救時已陷入昏迷。救護員先將其送往水警東分區基地，再由救護車轉送將軍澳醫院搶救，送院時需進行心外壓，惜下午3時57分證實不治；一名手持浮潛裝備的女子陪同送院。警方正調查事件，將安排驗屍確定死因。

事主送院時需進行心外壓，送院後終不治。（梁偉權攝）