黃大仙上邨7分鐘內　一男子全身刀傷浴血電梯內　一男墮斃地面

今日（8日）早上7時19分，警方接報一名25歲男子受傷倒臥在黃大仙上邨昭善樓的電梯內。人員接報到場，事主雖然清醒，但面部和全身都是鮮血，身有多處刀傷，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。約7分鐘後，警方再接獲保安報案，指發現一名男子倒臥在昭善樓對開地面，人員經驗後證實該名46歲男子當場不治。警方將案件列作「企圖謀殺及自殺」案調查。



一名25歲男子被發現倒在黃大仙上邨昭善樓的電梯內，送院時救護員為他按緊左邊頸部。（翁鈺輝攝）

該名25歲姓林男子送院時血流披面，救護員為他按緊左邊頸部；而墮斃地面的46歲姓劉男子，肝腦塗地，人員用綠色帳篷掩蓋。

警方封鎖電梯，又登樓調查。據了解，單位內沒有其他人。警方將案件列作「企圖謀殺及自殺」調查。案件由黃大仙警區重案組跟進，警方呼籲任何人如目睹案件或有資料提供，請致電3661 6157與調查人員聯絡。

▼ 一男子倒斃黃大仙上邨昭善樓對開地面



一名男子被保安發現倒臥地面，救護員到場證實他當場不治。（黃偉民攝）

警員檢視死者遺體。（黃偉民攝）

現場為黃大仙上邨平台的昭善樓，一名男子倒臥在大廈對開地面。（黃偉民攝）

現場可見有一部電梯被圍封。（黃偉民攝）

探員陸續到場調查。（黃偉民攝）

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