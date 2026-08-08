珍惜生命｜油麻地酒店女住客　留遺書高處墮下　當場身亡

油麻地登打士街1號一間酒店，今日（8日）發生墮樓事件。上午11時32分，警方接報指登打士街近渡船街位置有人墮樓。人員到場後，發現一名女子倒臥地上，經檢驗證實當場不治。現場酒店有房間窗戶打開，懷疑她從高處墮下。



警方在酒店房間內檢獲遺書，經調查後證實，55歲姓吳女死者為酒店住客，生前受身體病患困擾。據了解，她患有皮膚敏感、濕疹和靜脈曲張。

警員進入酒店調查。（翁鈺輝攝）

現場消息稱，死者墮樓時先擊中附近行人天橋，再跌落地面。現場檢獲遺書及手提電話等。

據知死者自8月1日起入住案發酒店。她日前曾向原本所住單位的業主寄掛號信，並應於今日辦理退租。惟業主今早未能聯絡到死者，拆開掛號信始發現內容提及要在酒店尋死，於是報警求助。而途人發現死者墮樓後亦報案。警方在

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