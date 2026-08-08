兩曼谷抵港行李共藏$200萬大麻花　海關機場拘兩內地男

海關昨日（7日）在香港國際機場偵破兩宗販毒案件，共檢獲約9.8公斤懷疑大麻花，估計市值共約200萬元，並拘捕兩名男子。



兩名分別37歲及32歲內地男旅客昨日從泰國曼谷飛抵本港。關員清關時，在兩人各自的手提行李內，發現約4.8公斤和約5公斤懷疑大麻花。海關表示，37歲被捕人的案件仍在調查中，32歲被捕人則已被控一項販運危險藥物罪，將於下周一（10日）在西九龍裁判法院提堂。



32歲內地男旅客涉攜5公斤懷疑大麻花入境，遭海關拘捕。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。