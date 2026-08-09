O記派卧底破黑幫集團　揭斷層式操縱洗黑錢$6億　拘147人包括主腦

一個活躍於西九龍的黑幫集團於2025年1月至2026年8月期間，透過經營非法賭檔、毒窟獲利，並利用不同傀儡戶口清洗犯罪得益接近6億元。集團主腦實施「斷層式」幕後管理，將已經洗白的金錢轉入其女友戶口企圖掩飾來源。



警方經調查及派出臥底探員搜集情報後，於上周五及六（8月7日至8日）展開兩階段全港突擊搜查，一共拘捕147人，包括1名56歲姓李的集團主腦及9名骨幹成員，並檢獲總值約500萬元現金、名錶及毒品等財物，成功全鏈條打擊該犯罪集團。據了解，被捕主腦為黑幫「勝和」頭目「電話亮」。



集團主腦實施「斷層式」幕後管理，將已經洗白的金錢轉入其女友戶口企圖掩飾來源。（蔡正邦攝）

有組織罪案及三合會調查科署理高級警司歐陽德陳述案情，指警方留意到一個活躍在西九龍區的黑社會集團，將由販毒、製毒、經營毒窟、經營非法賭檔的犯罪得益，透過本地不同的傀儡戶口，進行多重交易洗黑錢。

警方深入調查及派出臥底探員搜集情報及證據，鎖定集團主腦及骨幹成員用作洗黑錢的傀儡戶口，以及集團的非法處所位置。上周五及六（8月7日至8日）有組織罪案及三合會調查科統籌刑事總部各警區的刑事部探員，在全港各區進行突擊搜查及拘捕行動。

有組織罪案及三合會調查科署理警司何恩傑（左）、有組織罪案及三合會調查科署理高級警司歐陽德（中）、有組織罪案及三合會調查科總督察盧文輝（右）。（蔡正邦攝）

有組織罪案及三合會調查科署理警司何恩傑表示，該集團擁有相當完整的非法資金鏈及精細的分工，集團會安排骨幹成員去九龍及新界不同地方經營非法賭檔、毒窟，亦會參與非法販毒活動。為清洗犯罪得益，他們安排不同骨幹成員專責處理洗黑錢的工作及營運洗黑錢中心。

招攬吸毒者、賭客及欲「揾快錢」人士 收購其銀行戶口洗黑錢

為收集大量洗黑錢的傀儡戶口，集團會利用不同途徑，包括在所經營的非法場所內招攬吸毒者、賭客及欲「揾快錢」的人士，並以數百至數千元不等報酬收購他們的銀行戶口。集團成員會將以上人士帶到指定的傀儡戶口統籌中心，協助他們開設網上銀行及進行身份認證，其後戶口的登入資料將會轉交至另一個洗黑錢中心進行頻繁的網上轉賬，企圖掩飾資金的非法來源。一旦戶口被銀行凍結，集團將會即時棄用該戶口，並再使用新戶口繼續洗黑錢。

主腦「斷層式」幕後管理 透過親信下達指令

何恩傑指出，集團主腦相當警惕，為掩飾身份，他從來不會在非法處所現身，亦不會親手處理黑錢，只會透過親信下達指令，企圖製造斷層以逃避警方追查。主腦會安排親信每日從非法處所將收取的現金收益，拆散成細小資金，透過自動櫃員機存入至傀儡戶口，再進行多種分流及整合，最後將已經清洗的黑錢轉入主腦女友名下不同類型的戶口。

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根據情報及調查顯示，犯罪集團運作約1年，透過不同銀行戶口清洗接近6億元犯罪得益，警方已經成功堵截集團的犯罪資金鏈，並全面瓦解集團的洗黑錢產業鏈。

第一階段行動：搗破傀儡戶口統籌中心及洗黑錢中心

有組織罪案及三合會調查科總督察盧文輝補充，警方在第一階段，首先在荃灣區一個傀儡戶口統籌中心，拘捕5男2女，當中2人為集團成員，其餘5人為傀儡戶口持有人。其後警方再在黃大仙區搗破一個洗黑錢中心，檢獲約56張屬於他人的銀行卡。

同時警方在全港各區以洗黑錢、經營非法賭檔、經營毒窟、販運危險藥物等罪名拘捕1名集團主腦、9名骨幹成員，以及10名集團成員，共10男10女，年齡介乎21至56歲。人員亦在被捕人住所內檢獲超過100粒依托咪酯（前稱「太空油」）煙彈、310萬元現金、5隻名錶以及金飾。

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第二階段行動：打擊集團的犯罪得益來源

警方其後在適當時候採取第二階段的行動，針對這個集團的犯罪得益來源進行收網。警方突擊12個位於新界及九龍區的毒窟及非法賭檔，共拘捕116人，包括74男42女，年齡介乎19至72歲。人員在場所內檢獲約55萬元現金、不同的賭具、不同種類的毒品，以及攻擊性武器。

最終警方在整個執法行動共成功拘捕147人，檢獲約365萬現金，而名錶、金飾、車輛、電話、電腦、武器、賭具等財物，大約值130萬元，相信為集團的犯罪得益。所有被捕人仍被扣留調查，其中11人將被落案起訴營辦賭場以及經營毒窟等。另外2人，其後分別將被暫控製造危險藥物及販運危險藥物的罪名。

警方拘捕147人。（蔡正邦攝）

歐陽德表示，集團主腦採取斷層式的管理，將自己隱身幕後，而骨幹成員亦行事隱秘。但警方依然有能力將整個犯罪集團瓦解，全鏈條打擊整個集團的非法活動。根據香港法例第134章《危險藥物條例》第148章《賭博條例》、455章《有組織及嚴重罪行條例》，販賣危險藥物、經營毒窟、經營非法賭檔、洗黑錢，最高可分別被判罰終身監禁、監禁15年、監禁7年及監禁14年。

警方呼籲市民必須妥善保管自己的個人資料以及銀行帳戶。謹記不租、不借及不賣的3大原則，切勿貪圖小利，成為犯罪份子的幫兇。若銀行戶口一旦被用作清洗黑錢，戶口持有人有可能干犯洗黑錢的罪行。