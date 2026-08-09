有片｜上水生果舖遭女子扯爛保鮮紙偷提子　老闆：一包香印都偷

有上水生果舖老闆向《香港01》提供閉路電視片段報料，指有人疑趁店舖仍未開門營業前，在店門口「順手牽羊」，強行撕開店外木架上包裹生果的保鮮紙，擸走一包香印提子。老闆事後翻查天眼片段大嘆：「一包香印都偷，香港真係好亂！」



一名女子扯開保鮮紙偷走一串香印提子。（讀者提供）

下手前步出街道張望「睇水」 扯破保鮮紙偷提子

現場為上水新豐路113-119號E1舖一間生果店。據生果舖老闆黎先生提供的CCTV片段，事發於生果舖開檔營業前，當時數箱新鮮生果擺放在店外的木架上，並在外圍包封了一層保鮮紙以作保護。

期間，一名蓄短髮、身穿紅色上衣及揹著白色背囊的女子行經上址。片段顯示，她疑鎖定目標後，下手前先刻意步出街道四處張望「睇水」，在確認店舖四周無人察覺後，隨即走近木架，伸手強行扯開保鮮膜，迅速將一串香印提子偷走，隨後逃去無蹤，整個犯案過程僅短短數秒。

老闆吐苦水：香港真係好亂

生果店老闆黎先生事後翻查閉路電視，終發現到整個犯案過程。他表示一包香印提子大約50元，坦言：「一包香印都偷，香港真係好亂！」黎先生事後未有就事件報警，但希望事件可引起大眾關注。

翻查資料，涉事生果店已非首次遇竊。今年3月11日及3月18日凌晨時份，一名賊人分別偷去兩箱子彈茄及一箱蘋果，損失估計約400元。