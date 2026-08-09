幫手搵人｜大圍72歲男子譚慶文離開住所失蹤　失蹤3日尋回證不治

【8月11日】更新：當局在上午約11時半發現譚慶文倒臥在沙田蚊坑一山路，惟證實已告不治。

消息指，消防攀山拯救專隊尋獲事主遺體時，發現他身上有輕微傷痕，發現地點鄰近當日與友人行山的起步點。政府飛行服務隊直升機隨後將死者遺體吊起，送到馬料水水警基地，再轉送至富山公眾殮房，以確定死因。



警方今日（9日）呼籲市民提供一名在大圍失蹤男子的消息。72歲男子譚慶文昨日（8日）上午離開其位於碧田街的住所後便告失蹤，其家人遂向警方報案。



譚慶文身高約1.73米，體重約65公斤，中等身材，方面型，黃皮膚及蓄短白髮。他最後露面時身穿藍色上衣、黑色短褲、橙白色鞋，以及攜有一個黑色背包。

家屬表示，譚慶文平時熱愛行山，且擁有30年豐富經驗。事發當日早上約9時，譚慶文與友人由火炭駿洋邨出發結伴上山，惟途經上桂地新村附近時與隊員走失，懷疑因中暑而失聯。

直至當日晚上8時許，家人一度成功接通其電話，譚當時表示正在下山，且快看到黃竹洋村，惟其後懷疑手機耗盡電量導致通訊中斷，自此音訊全無。家屬坦言，天氣酷熱，擔心他因脫水而被困山中。譚慶文的手機最後訊號位置，經估計位於火炭晉名峰附近。

譚慶文身高約1.73米，體重約65公斤，中等身材，方面型，黃皮膚及蓄短白髮。（警方提供）

民間組織「香港守望者服務團」在九肚山一帶尋人。

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任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，請致電3661-1176或5562-1342，或電郵至rmpu-nts-2@police.gov.hk與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。