港鐵將軍澳綫列車男子手夾車門底罅隙　痛苦跪地求救：唔該開門呀

港鐵發生車門夾手意外。前日（7日）晚上10時12分，警方接獲報案，指調景嶺站一名50歲男子在將軍澳綫一列車上，手部意外被車門夾住。救援人員到場，將傷者救出並送往將軍澳醫院治理。警方將案件列「有人意外受傷」跟進。據了解，事主當時疑手提電話跌落路軌，有人試圖伸手撿回時，突然被車門夾住。



網上流傳影片直擊事發一刻，可見一名佩戴眼鏡、穿白衣的男子跪在地上，其左手手指攝入車門底部的罅隙，他動彈不能，狀甚痛苦。事主期間情緒相當激動，多次用右手用力拍打車門玻璃，並大聲呼救：「唔該開門呀！」在場乘客見狀紛紛上前安撫，有人稱：「冷靜啲」、「可唔可以嗰邊開門呀？」；亦有男乘客輕拍事主背部安慰道：「溝通緊，你等一陣。」亦可聽到有乘客利用緊急對講機，與車長溝通。



網上影片可見，見一名佩戴眼鏡、穿白衣的男子跪在地上，其左手手指攝入車門底部的罅隙，他動彈不能，狀甚痛苦。（網上影片截圖）

港鐵回覆《香港01》查詢時表示，當晚一列剛於調景嶺站開出往寶琳方向的列車上，有乘客按動緊急通話器，指車廂內有一名男的手部被車門夾住，車長隨即安排列車返回調景嶺站處理，車站職員亦趕往月台協助，並召喚救護車將該名乘客送院治理。

經職員了解後，得悉該名乘客曾嘗試執拾跌落路軌的物品，港鐵職員其後安排人員到路軌拾回該物品，並已交還物主。

事主期間情緒相當激動，多次用右手用力拍打車門玻璃，並大聲呼救：「唔該開門呀！」（網上影片截圖）

港鐵提醒乘客，如個人物品不慎跌入列車與月台之間的罅隙，切勿自行嘗試拾取，以免發生危險。乘客應即時通知車站職員，職員會在確保安全的情況下提供協助。