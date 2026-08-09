消防處流動傷者治療車趕赴太古城火警現場　倒車誤撞私家車｜有片

太古城海景花園今午（9日）發生火警，海棠閣一單位疑冷氣機起火，冒出大量濃煙，有共16人不適需送院治理，另有近300人需要疏散。事故中，消防出動多輛消防車及救護車協助救援。



網上流傳一段影片，可見火警期間，一輛流動傷者治療車（MCTC）駛至現場，另有一名女警站在太豐路與太古灣道交界指揮交通。該名警員首先截停一輛紅的，其後流動治療車開始倒車。女警一直揮手示意治療車繼續向後退，直到發現快將撞到後方車輛時，才拍打車身提醒，但為時已晚，流動傷者治療車尾部已直撞一輛停泊的橙色Audi私家車。



警方表示，今日（9日）下午4時11分接獲報案，指太豐路與太古灣道交界、太古城中心對開一輛救護車與一輛停泊中的私家車相撞，事故中無人受傷。警方現正調查事件。

消防處回覆《香港01》查詢時表示，涉事流動傷者治療車當時正前往火警現場救援，車上並無傷者。隨後在倒車期間與一輛私家車相撞。因要處理該宗交通意外，流動傷者治療車並沒有到達火警現場支援。

太古灣道一輛流動傷者治療車（MCTC）倒車時誤撞後方audi，女警雖有拍打車身提示，但已經為時已晚。（threads／chiuk0125）

太古灣道一輛流動傷者治療車（MCTC）倒車時誤撞後方audi。（網上圖片）

今午警方接獲多個報案，指海景花園海棠閣一單位疑冷氣機起火，冒出大量濃煙。消防動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，並於3時58分停止動員。火警中，共16人不適（15歲至95歲），其中13人由救護車送往東區醫院，另有3人被送往律敦治醫院治理；逾20人一度登上天台等待救援。

▼太古城海景花園火警▼

太古城海景花園海棠閣一單位疑冷氣機起火，多人不適。涉事單位露台天花板被熏黑。（羅日昇攝）

太古城海景花園海棠閣一單位疑冷氣機起火，多人不適；有長者需戴上氧氣罩及臥擔架床送院。

太古城海景花園海棠閣一單位疑冷氣機起火，多人不適；有長者需臥擔架床送院。（羅日昇攝）