有片｜元朗眼利司機見流浪貓即停車　女伴救貓心切　徒手捉離馬路

日前（8日）網上流傳一段車cam片段，片中一名眼利的司機在駕駛時發現馬路上有一隻流浪貓，車上的女伴聽到後即驚慌地叫司機「停車」，並在短短幾秒鐘便成功救貓，將其捉離馬路帶上車輛上，不少網民大讚兩人行為「代浪浪多謝你，好有愛心」。



元朗一名司機在駕駛時發現馬路上有一隻流浪貓，車上的女伴聽到後即刻驚慌地叫司機「停車」，並在短短幾秒鐘便成功救貓。（ruby.sch／Threads）

元朗一名司機在駕駛時發現馬路上有一隻流浪貓，車上的女伴聽到後即刻驚慌地叫司機「停車」，並在短短幾秒鐘便成功救貓。（ruby.sch／Threads）

根據車cam片段，事發於上週四（６日）晚上8時許，當時司機懷疑在元朗十八鄉路行駛，並在十八鄉迴旋處前發現馬路上有一隻流浪貓，即指：「嘩！貓仔嚟架喎嗰隻。」車上女伴聽聞後即急切地說：「哎呀，停車。」司機停車打死火燈，同時不忘提醒女伴小心「睇住（馬路）」，女子即時開門落車，在數秒後成功捉住貓咪帶上車，貓咪亦發出響亮的叫聲，女子上車後便指：「返咗屋企先。」

帖主在帖文上補充，指當時情況十分危急，她身上無任何工具，所以徒手去捉，提到「馬路我係捉得好實，驚甩手佢就真係係甘（咁）先。實捉唔返！所以上到車佢叫得好淒厲」，又交代指十分慶幸貓咪並無受傷，「如果唔係實發恶夢」。

帖文惹來網民留言，不少人大讚片中兩人有愛心「你另一半真係你嘅神隊友啊！一叫佢即刻停！句停車好有型」、「睇唔到隻貓不過聽到聲真係放心曬，祝你去廁所永遠唔使排隊」，亦有人指司機好眼力「完全見唔到。咁都睇到！勁」、「我都見唔到隻貓，你哋好犀利！」。