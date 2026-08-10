元朗私家車遭兩車三度截停　多人持刀棍欲施襲　駕車逃離失控撞欄

今日（10日）凌晨4閩29分，警方接獲一名男司機報案，指其駕駛私家車行經元朗廣場附近时，遭另外两輛私家車追逐，對方車内更有人揮舞武器。報案人駕車逃至同樂街时，失控撞毀1米鐵欄。



警方接報趕抵現場，正向28歲非華裔報案司機了解事發經過。警方正追緝涉案人士，案件暫列「藏有攻擊性武器」，交由元朗警區刑事调查隊第10隊跟進。



一名男司機今日（10日）凌晨4時許駕駛私家車行經元朗大棠路時，突然遭一輛福士及一輛Tesla雙車截停夾擊，車上4名男子更持長刀及棍棒下車企圖襲擊事主。事主駕車逃命，沿途三度遭對方截停攻擊。（蔡正邦攝）

消息指，今日（10日）凌晨約4時20分，事主駕駛私家車沿馬棠路左轉入大棠路，但突然遭一輛福士私家車截停，車上4名男子隨即下車，其中一人手持30厘米的刀，另外3人則持棍上前襲擊事主。事主見狀立即駕車離開，惟對方另一輛Tesla私家車亦尾隨追截。

當事主駛至安康路近教育路的路口時，兩車再次將其截停，4人再度持武器下車企圖圍攻。事主及時駕車逃離，駛至元朗大球場近停車場出口時，第三度被對方截停及攻擊，事主再次逃走，不過之後事主在同樂街時失控撞毀約1米長欄桿，遂報警求助。

警方到場調查，事主聲稱自己不認識對方。警方現正通緝4名年約30歲、身高約1.7米的涉案男子，其中一人身形肥胖，其餘3人中等身材。

一名男司機今日（10日）凌晨4時許駕駛私家車行經元朗大棠路時，突然遭雙車截停夾擊，車上4名男子更持長刀及棍棒下車企圖襲擊事主。事主駕車逃命，沿途三度遭對方截停攻擊。（蔡正邦攝）

一名男司機今日（10日）凌晨4時許駕駛私家車行經元朗大棠路時，突然遭雙車截停夾擊，車上4名男子更持長刀及棍棒下車企圖襲擊事主。事主駕車逃命，沿途三度遭對方截停攻擊。（蔡正邦攝）

一名男司機今日（10日）凌晨4時許駕駛私家車行經元朗大棠路時，突然遭雙車截停夾擊，車上4名男子更持長刀及棍棒下車企圖襲擊事主。事主駕車逃命，沿途三度遭對方截停攻擊。（蔡正邦攝）