油麻地虐畜｜女狗主欠租遭起訴驅逐　業主執達吏上門揭滿屋屎

油麻地揭發虐畜案，警方在窩打老道8號一單位，發現屋內有一隻異常瘦削且有皮膚病的13歲雌性貴婦狗，經調查後拘捕狗主兼單位的46歲姓徐前女住戶。消息指，徐女自今年3月起欠租，業主今日與執達吏到場執行驅逐程序時，發現貴婦狗被留在單位內，且屋內滿佈糞便，於是報警。



油麻地窩打老道8號揭發虐畜案，單位內一隻13歲雌性貴婦狗由愛護動物協會人員檢走。（林振華攝）

據了解，涉事單位面積約460平方呎，一廳兩房，自去年9月起租予徐婦，月租1.9萬元。惟徐婦自今年3月起停止交租，業主遂提出民事訴訟，獲判勝訴後，今日聯同執達吏到場驅逐徐婦。他們到場時，徐婦自行開門。

業主與執達吏進入單位後，赫見屋內到處佈滿糞便，一片狼藉，而屋內有一隻明顯營養不良的貴婦狗，於是報警求助。

愛協回覆查詢指，涉事為一隻成年雌性貴婦狗，身形瘦弱，趾甲過長，並有嚴重皮膚問題。狗隻的居住環境惡劣。警方已將案件列作懷疑殘酷對待動物案處理，並檢走該狗隻，交由愛協作詳細身體檢查及照顧。

油麻地窩打老道8號揭發虐畜案，警方拘捕一名女子。（林振華攝）

警方於今午近3時接獲報案。愛護動物協會人員亦奉召到場，初步評估後認為單位衛生狀況不理想，且未發現乾淨的食物或水源。警方經調查後，以涉嫌殘酷對待動物拘捕徐婦。據悉她報稱無錢照顧寵物狗。案件交由油尖警區刑事偵緝支援隊第二隊（動物專隊）跟進。