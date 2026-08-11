荃灣海貴路鹹水管滲漏　水務署指維修遇困難　荃葵部份地區停鹹水

水務署今日（11日）早上公布，早前接獲報告指荃灣海貴路有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑800毫米的鹹水供水管。水務署指，為減低對居民影響，工程團隊一直進行供水調度，將受影響範圍盡量縮小，惟維修工序遇到技術上的困難，為配合維修工程，部份荃灣及葵涌地區的沖廁水供應會受影響。



該署指，爭取於今日中午12時前完成水管維修工程及恢復沖廁水供應，已就事件與荃灣及葵青民政事務處、房屋署、區議員及相關管理處保持緊密聯繫，並就事件為市民帶來不便，我們表示抱歉。



水務署8月11日公布，荃灣海貴道一條直徑800毫米的鹹水供水管滲漏。（滴惜仔 Water Save Dave Facebook）

涉事水管直徑800毫米 爭取今午12時前完成維修及恢復沖廁水供應

水務署今早在官方社交平台專頁滴惜仔公布早前接獲報告指荃灣海貴路有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑800毫米的鹹水供水管。

水務署稱工程團隊一直進行供水調度，將受影響範圍盡量縮小，惟維修工序遇到技術上的困難，為配合維修工程，部份荃灣及葵涌地區的沖廁水供應會受影響，而由於大廈的沖廁水供應有內部儲水缸作緩衝，預計停水時對大部分用戶不會造成明顯影響。

水務署指，工程團隊正全力進行水管維修，爭取於今日中午12時前完成水管維修工程及恢復沖廁水供應。水務署已就事件與荃灣及葵青民政事務處、房屋署、區議員及相關管理處保持緊密聯繫，並就事件為市民帶來不便表示抱歉。