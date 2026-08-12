尖東地底爆鹹水管完成搶修　水務署擬整段舊水管換走　料月底竣工

尖東發生爆水管事故。今日（12日）凌晨2時許，加連威老道近加連威老廣場地底一條鹹水管爆裂，大量黃泥水湧出，湧到附近的加連威老道和漆咸道南交界，涉事位置長達30米。警方接報趕至，通知水務署到場處理，交通暫時沒有受到影響。現場所見儼如一片「黃河」，車輛駛經現場時，需要涉水而行。



水務署今日（12日）晚上9時左右，透過「滴惜仔 Water Save Dave」社交平台帳號發佈最新消息。水務署指，就今日早上尖沙咀加連威老道、近漆咸道南的鹹水供水管滲漏事故，經供水調度後，期間沖廁水供應維持正常，署方亦已完成相關的緊急維修工作 。

由於涉事水管為老舊的鑄鐵鹹水供水管，爆裂風險較高，水務署指會採取徹底更換這段整段喉管（約70米）的方式，代替局部修復，以徹底移除喉管一再爆裂的風險。因要進行更換這整段水管，為配合工程需要，加連威老道的部分行車線須暫時封閉一段時間，水務署預計於本月下旬竣工，望公眾能夠體諒。就有關事故對公眾構成不便，署方表示歉意。

現場如一片「黃河」，車輛駛經現場時要涉水而行。（Facebook群組「香港交通突發報料區突發事故資迅谷: 點只係交通咁簡單」圖片）

水務署較早前確認，涉事水管為一條直徑150毫米鹹水供水管，在關上水掣後，現場已停止湧水，沖廁水供應不受影響。

現場儼如一片「黃河」，車輛駛經現場時，需要涉水而行。（陳永武攝）

加連威老道近加連威老廣場地底一條鹹水管爆裂，大量黃泥水湧出。（陳永武攝）

加連威老道近加連威老廣場地底一條鹹水管爆裂，大量黃泥水湧出。（陳永武攝）

現場儼如一片「黃河」，車輛駛經現場時，需要涉水而行。（陳永武攝）