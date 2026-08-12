19歲女大學生遇電騙證清白　反變「女特務」　呃24歲男$300萬被捕

一名19歲本地女大學生早前接到假公安的電話，指其涉及內地洗黑錢的活動，她為證明清白，遂聽從不法份子指示做「女特務」向另一名24歲男子行騙，以假證件及公文等，誘使受害人滙款300萬元。警方接報調查後，昨日（11日）在上環拘捕該名女大學生涉嫌「以欺騙手段取得財產」。



警方檢獲疑犯犯案時穿着的衣物。（馬耀文攝）

將軍澳警區刑事情報組督察鄔珺如簡報案情稱，將軍澳警區8月6日接獲一名24歲男子報案，指他早前收到自稱電訊公司職員來電，指他名下登記的電話號碼涉及內地的洗黑錢案；電話隨即轉到冒充公安的騙徒接聽，對方要求他依指示行事以證清白，並勒令事主不得向任何人透露行蹤，要求他入住酒店、定時匯報位置，並聲稱稍後會有特務調查員與其會面。

事主不虞有詐，在將軍澳區租住一酒店， 然後在酒店外與一名「女特務」見面，在其誘騙下簽署蓋有假內地公安印章的文件，並將$300萬元滙入指定銀行戶口作為調查案件之用。事主其後在網上見到類似案例，懷疑受騙而報警。

警方接手調查後翻查大量CCTV，昨日在上環拘捕一名姓顏（19歲）本地女子，現正被扣留調查；她報稱大學生，聲稱遭自稱內地執法人員的詐騙分子招攬，假冒調查人員；她依指示與受害人會面，出示詐騙集團提供的偽造執法人員證件及公文，協助詐騙集團向受害人交付虛假文件。

警方在被捕人寓所內偽造內地執法人員證件、一部懷疑用作製造假證件及文件的打印機，以及她作案時所穿的衣物，案件由將軍澳重案組第二隊跟進。

將軍澳警區刑事情報組督察鄔珺如。（馬耀文攝）

據了解，疑犯在大學修讀經濟相關的科目，她聲稱接獲自稱內地公安的電話，指涉及內地洗黑錢活動，要求她聽從指示以作清白；至於其報酬，仍有待了解。她所有的文件，也由接觸她的騙徒提供，然後用家中打印機列印出來。

受害人任職程式編碼員，與疑犯並不認識。該300萬元一部份是銀行借貸，一部分是家人和自己的儲蓄。

鄔珺如指出，根據香港法例第210章盜竊罪條例第17條，「以欺騙手段取得財產」是非常嚴重的罪行，一經定罪最高可判監禁10年。

在此類案件中，不論是受害人或是涉案被捕者，均為具高等教育背景的年輕人。警方提醒市民，無論內地或香港執法人員，絕不會要求市民轉賬匯款、繳交保證金、簽署所謂保密協議，亦不會索取網上銀行密碼。

警方呼籲年輕人要提高警覺，慎防墮入騙案，切勿因一時貪念或輕信其他人而被不法分子招攬利用。若市民有任何懷疑，可致電防騙熱線18222，或親身前往警署求助或報案。