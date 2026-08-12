5人網購球賽演唱會等電子門票　獲無效二維碼　警拘2人涉$1.6萬

警方前日（10日）偵破5宗網上購物騙案，拘捕1男1女，案件涉及5受害人，損失金額約1.6萬元。根據調查顯示，騙徒過網上買賣平台及社交平台發帖，訛稱出售各類熱門門票，包括主題樂園門票、演唱會門票及足球賽事門票，並以「低於市價、數量有限、急放門票」等理由吸引買家。其後騙徒會要求受害人過電子支付平台、銀行轉帳或現金交易，付款後會向他們發送無效或內容不符的電子門票的二維碼；更有騙徒收款後隨即失聯。



警方偵破5宗網上購物騙案，拘捕兩名男女。經調查後，發現騙徒以網上買賣平台及社交平台發帖，訛稱出售各類熱門門票，包括主題樂園門票、演唱會門票及足球賽事門票。當受害人付款後，騙徒通常向他們發送無效或內容不符的電子門票的二維碼，；更有騙徒收款後隨即失聯。

新界北總區科技及財富罪案組高級督察姚國威稱，自今年3月起，警方留意到涉及網上購物的詐騙案有上升趨勢。經深入觀察後，發現騙徒主要透過網上買賣平台、或社交平台刊登帖文，假稱出售各類熱門門票。包括主題公園門票、演唱會門票及足球賽事門票等。

騙徒以低價、限量及急售為名誘購門票 再以長者票扮成人票詐騙

騙徒通常會以「低於市價」、「數量有限」或「急售門票」等理由吸引買家，隨後將交易轉移至即時通訊軟體進行溝通，商討下一步的交易細節。當受害人表示有意購買後，騙徒會要求受害人透過電子支付平台、銀行轉帳至指定戶口，或以現金面交的方式付款。付款後，騙徒會向受害人發送電子門票的二維碼（QR Code）。

然而，這些門票隨後均被發現無效，或與購買內容不符。例如騙徒聲稱出售主題公園的成人門票，但受害人入場時經職員確認，才發現該門票實為長者門票，導致持票人無法入場。除上述情況外，亦有部分受害人在付款後，騙徒便即時失去聯絡，完全沒有提供任何門票。

警方偵破5宗網上購物騙案，拘捕兩名男女。經調查後，發現騙徒以網上買賣平台及社交平台發帖，訛稱出售各類熱門門票，包括主題樂園門票、演唱會門票及足球賽事門票。當受害人付款後，騙徒通常向他們發送無效或內容不符的電子門票的二維碼，；更有騙徒收款後隨即失聯。

姚國威續指，警方就一宗於今年8月8日接報的網上購物騙案展開調查，其後於前日(10日）拘捕兩名本地男女（22歲至29歲）。經進一步調查後，發現兩名被捕人涉嫌在網上刊登帖文、聯絡受害人、提供收取詐騙款項的戶口，以及指示其他人收取款項，當中亦有人親自到場收取現金。

行動中，警方檢獲多部手機及多張電話卡。經詳細檢查涉案電話後，警方發現多段與潛在受害人的通訊紀錄，內容涉及購買演唱會、主題公園及足球賽事的門票。姚國威表示，人員經深入追查後，成功聯絡到更多受害人，並偵破另外4宗同類型的網上購物詐騙案。

連同最初接報的案件，警方至今共偵破5宗案件，涉及5名受害人，總損失金額約為1.6萬元，不排除仍有其他受害人尚未報案，案件目前仍在調查中。

警方呼籲，任何市民如果曾經透過網上平台購買主題樂園門票、演唱會門票、足球賽門票，或者其他活動門票，付款後收到無效、或者與購買內容不符的。二維碼或電子門票，請盡快與警方聯絡。

警方呼籲，任何市民如果曾經透過網上平台購買主題樂園門票、演唱會門票、足球賽門票，或者其他活動門票，付款後收到無效、或者與購買內容不符的。二維碼或電子門票，請盡快與警方聯絡。 同時亦提醒市民，在網上購物時必須提高警惕，特別是涉及熱門門票、低於市價、限時優惠或要求「先付款後交貨」的情況，更應小心查證。市民應盡量透過官方渠道或可靠平台購買門票。

另外，暑假期間，警方特別提醒學生及求職人士，切勿貪圖「快錢」，亦切勿隨便將個人銀行戶口、電子錢包、電話卡、身份證明文件或網上平台帳戶提供予他人使用。即使僅按照他人指示協助收錢、轉帳、提款、交收物品或代收包裹，亦有機會被不法分子利用參與詐騙或處理犯罪得益（洗黑錢），相關行為均屬干犯嚴重的刑事罪行。

「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）均屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處監禁 14 年。年輕人切勿以為自己只是協助他人收錢、替朋友辦事或賺取佣金即可置身事外。