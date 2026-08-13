李鄭屋游泳池例行清潔休池　躁漢摸門釘激動發難　拗彎告示牌逃逸

今日（13日）中午12時42分，警方接報指，長沙灣李鄭屋游泳池有一名男子疑因泳池閉門清潔無法進入而發難，破壞泳池告示牌。有目擊者稱，該名男子以為泳池逢星期一例行清潔，但李鄭屋游泳池逢星期四清潔，男子摸門釘後情緒激動，聲稱要投訴康文署，一怒之下拗彎一個不鏽鋼告示牌，隨即拔腿逃逸。警方將案件列作「刑事毀壞」追緝該名男子。



李鄭屋游泳池一名男子疑因泳池閉門清潔而無法進入，突然激動發難，破壞泳池告示牌。（黃學潤攝）

外判清潔管工莊先生目擊事發經過，當時他正從後門進入泳池，有一名身穿白色上衣和黑色短褲的中年男子問他為何泳池今日閉門，莊生解釋今日為泳池大清洗，故暫停開放，「佢問：『唔係禮拜一咩？』我話：『唔係，係禮拜四。』」該名男子「摸門釘」後，突然情緒激動，怒說：「政府有無咁多嘢要整！」、「我要投訴康文署！」，並走向職員辦公室。

外判清潔管工莊先生目擊事發經過，當時他正後門進入泳池，一名中年、身穿白色上衣和黑色短褲的男子問他為何泳池今日閉門。（黃學潤攝）

男子走到半路，突然用力拗彎放在泳池門外的不鏽鋼告示牌。莊生見狀立即高呼喝止，男子隨即拔腿就跑，轉右穿過李鄭屋邨、沿東沙島街逃走，其間有貨車向男子響銨。莊生懷疑該名男子精神有異，擔心他袋內藏有武器，於是折返泳池，著職員報警。

現場可見，泳池內的顯示屏顯示每逢星期四為「大洗日」，暫時開放。另外，掛在泳池的橫幅寫上：「逢星期四大清潔行動」，又有寫：「康文署轄下各公眾泳池每周進行一次大清潔行動，時間為上午10時至第二節開放時段完結為止，而泳池會於同日第三節重開。」

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