海關粉嶺工廈破私煙包裝儲存倉　檢200萬支私煙拘兩內地漢

香港海關今日（13日）在粉嶺一幢工廈，搗破一個私煙包裝和儲存倉庫，於兩個單位檢獲約200萬支未完稅香煙，估值市值和應課稅值，分別為約900萬元和約660萬元。行動共拘捕兩名內地男子。海關指，不排除有更多人被捕。



海關在粉嶺一幢工廈兩個單位內檢獲2百萬支私煙。（海關提供）

海關税收罪案調查科稅收調查第一組調查主任李嘉霖表示，海關人員今早在粉嶺一帶進行反私煙行動，在該區一幢工業大廈內發現兩名於卸貨區處理可疑貨物的男子，隨即上前截查。

海關在粉嶺一幢工廈兩個單位內檢獲2百萬支私煙。（海關提供）

關員在貨物中發現未完稅香煙，隨即拘捕該兩名報稱工人的38歲和41歲內地男子。海關其後再於同一幢工廈4樓一個單位，檢獲150萬支未完稅香煙。

調查顯示，不法分子為減低存貨時間，於深夜利用貨車運送私煙到倉庫，於短時間內重新包裝後，翌日早上隨即將私煙運離倉庫。海關發現倉庫內並有生活用品及煮食工具，相信私煙集團刻意安排工人於倉庫內生活及包裝私煙，以求逃避執法。

海關行動共拘捕兩人。（海關提供）

海關行動共拘捕兩人。（海關提供）

海關表示會繼續調查私煙的來源和去向，又指不排除未來有更多人被捕。

海關提醒走私屬嚴重罪行，根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。