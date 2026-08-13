新咖啡灣夫婦溺斃｜遷入新居數月　夫略懂廣東話　曾請街坊食咖喱

屯門新咖啡灣上周五（7日）晚上有一對年青巴基斯坦裔夫婦，在燒烤場附近岸邊疑嬉水期間遇溺，20歲女事主翌日（8日）中午不治；其23歲丈夫留醫多日，昨午（12日）亦告不治。



消息指，女死者懷孕約6個月，釀成兩屍三命慘劇。據了解，夫婦二人家住大角咀櫻桃街一個百多呎的劏房單位，然而單位如今已「人去樓空」，沒人在家。

兩夫婦的新居，如今已「人去樓空」。(梁偉權攝)

街坊吳先生向《香港01》記者稱，認識涉事夫婦，但不太熟稔，因兩人只遷入數個月。他指兩夫婦相當年輕。丈夫略懂廣東話，但甚少交談；婦人則有佩戴頭巾出門。然而，街坊並未察覺婦人已經懷孕。

吳憶述，涉事的婦人曾不慎將鎖匙遺漏在家中，遂向其妻子求助，並借出「晾衫竹」伸入單位內將鎖匙勾出，解決婦人反鎖在外的困境。吳指，其丈夫事後請他們吃咖喱作為答謝，但被吳氏婉拒。

香港回教信託基金總會發出的訃聞。

根據香港回教信託基金總會以英語及烏都語發出的訃聞，會方已於昨日（12日）上午11時半在跑馬地回教墳場，為20歲的女死者Bibi Munaza舉行喪禮：「願真主憐憫，賜予我們的姊妹進入天堂，並與家人團聚。」此外，訃聞中亦提到，其遺體將會運返巴基斯坦家鄉安葬。

惟喪禮完結後，其丈夫亦於昨日下午3時24分，在醫院被宣告不治。其離世消息很快就傳遍其社群。據了解，男死者來自一個虔誠的回教家庭。

案發在87日晚上，涉事年青夫婦在屯門新咖啡灣泳灘遇溺，其後相繼不治。（資料圖片/王譯揚攝）