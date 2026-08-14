跨部門油尖打擊非法勞工及掃黃　33男女被捕　年紀最小18歲

警方表示，油尖警區聯同入境事務處人員昨日（13日）在區內展開代號「冠軍」的打擊非法勞工及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點，共拘捕33人。



執法人員拘捕多人。（警方提供）

行動中，執法人員拘捕26名內地女子、4名內地男子、兩名非華裔男子及一名外籍女子，年齡介乎18歲至56歲，分別涉嫌「逾期居留」、「違反逗留條件」及「非法勞工」 ，所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後將交由相關部門跟進。

執法人員拘捕多人。（警方提供）

據了解，被捕內地人中，其中3名男子持香港身份證，其餘男女持雙程證，涉案兩名非華裔男子分別來自印度和孟加拉，持護照和「行街紙」，被捕外籍女子來自印尼，持香港身份證。

警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁兩年。