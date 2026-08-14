有片｜慈雲山婦人高姿態偷藥房紙巾　放入袋淡定走　網民：好自然

慈雲山毓華街一間藥房發生「順手牽羊」盜竊事件。網上流傳一條以「尋人啟事」為題的閉路電視片段，顯示於本周二（8月11日）上午11時52分，在人來人往的街道上，一名蓄短髮、穿黑衫及涼鞋的婦人，走到藥房門口，吼準門外堆疊成山的紙巾，從中抽走一條五包裝的Tempo紙巾，仔細端詳後，竟然明目張膽地將它放入隨身的環保袋內，然後施施然轉身離開。期間雖然有途人目擊，但未有即時制止；而店員正忙於在收銀處為其他顧客結帳，並未及時察覺。



片主直斥婦人「高姿態盜竊」，呼籲街坊若認識此人勸她自首。影片引起不少網民熱議，有人笑言婦人「都幾順手」、「好自然」，亦有人認為她是慣犯：「呢個大嬸都好大膽吓，應該係慣犯」。



《香港01》記者今日到涉事藥房了解情況，店員直言「（婦人）應該唔只一次㗎啦，咁熟練」，現正翻看其他閉路電視錄影，暫未確定她還盜走了哪些貨物。店員續稱，對該名婦人毫無印象，相信她此前從未光顧。

店員又表示暫時未有報案，希望能給對方一次改過自新的機會：「我哋希望畀個機會佢，畢竟大家係街坊。」呼籲她看到網上片段，主動返藥房自首；若對方遲遲不出現，則不排除最終報警處理。

婦人走到藥房門口，吼準門外堆疊成山的紙巾，從中抽走一條五包裝的Tempo紙巾。（黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)/ Kei Law 閉路電視截圖）

婦人伸手抽走一條疑似Tempo紙巾。（黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)/ Kei Law 閉路電視截圖）

婦人拿在手中仔細端詳。（黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)/ Kei Law 閉路電視截圖）

婦人明目張膽地將紙巾放入自身的環保袋內。（黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)/ Kei Law 閉路電視截圖）