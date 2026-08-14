九龍灣啓福道的士陷火海　司機及時逃生　往觀塘交通一度受阻

今日（14日）早上10時50分，九龍灣啓福道近埃索油站對開有的士起火，驚動多人報案，消防趕抵撲救，約13分鐘後將火救熄。從網上圖片可見，一輛巿區的士陷入火海，濃濃黑煙席捲半空。



起火的士司機述指，起初僅見有輕微煙霧冒出，沒料其後車頭突然起火，立即駛至避車處停車、「擸嘢」逃出的士，幸他及時逃生，並無受傷。現場可見，的士內籠被嚴重燒毀，形同爛鐵。警方及消防正調查火警起因。



從網上圖片可見，一輛紅的燒至火光熊熊，濃濃黑煙席捲半空。（車cam L（香港群組）圖片）

涉事的士司機張先生憶述，事發時他感覺到有煙從車頭冒出，以為時冷氣出煙，形容當時煙量「好輕微」。當他駛入啓德隧道時，發現煙霧愈來愈大，詎料駛出隧道時，驚見車頭起火，於是他立即駛至避車處，「擸嘢」逃出的士。

張生原本打算用水撲火，但考慮到的士是石油氣車，有機會發生爆炸，於是跑至去觀塘繞道橋底，「行遠啲」並報警求助。張生指的士為租車，今日開工不久，他感嘆：「如果我再唔落車就有事！」

司機張先生感嘆：「如果我再唔落車就有事！」。（黃偉民攝）

運輸署宣佈，較早前因車輛着火而封閉的啓福道（往觀塘方向）近香港郵政大樓的部份行車線現已解封。

消防正調查的士起火原因。（黃偉民攝）

警方接獲58歲姓張男司機報案，指其的士沿啟福道向觀塘駕駛，當駛至上址時冒煙起火，他自行離開車廂。人員接報到場，消防將火救熄。人員經初步調查，相信的士機件短路引致起火。事件中沒有人受傷。

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的士燒至火光熊熊。（網上圖片）