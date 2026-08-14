青衣貨車司機猝斃｜患心臟病拒做手術　遺七旬母：勸唔聽、硬頸！

44歲貨車司機，昨日（13日）駕車途經青衣路時疑突然暈倒，送院搶救後不治。死者七旬母親說早於四五年前兒子已經診斷出有心臟病，要植入心臟起搏器，只是他一直沒有做手術；含辛茹苦養大一對兒女，如今「白頭人送黑頭人」，只感到百般傷痛和無奈。



死者母親猝然喪子，感到傷心又無奈。（黃學潤攝）

《香港01》今日（14日）接觸到死者母親，她黯然神傷，說兒子患心臟病多年：「四五年前突然成身腫，同佢睇醫生...佢同女朋友講話要裝起搏嗰啲（心臟起搏器），醫生話手術都係五五波（五成機會）。」兒子一直沒有做手術。

張母不確定沒有做手術的原因，嘆稱兒子沒有向他透露：「同女朋友講，都唔同我講。女朋友有勸佢做手術，但死硬頸，唔做，只可以講一句無奈。」

張母指丈夫早年離世，當時女兒9 歲，兒子（死者）只有6歲。她日兼兩職，在酒樓賣點心和洗碗養大一對兒女；慶幸子女成年後也很孝順，她和兒子同住，女兒則已搬出，不時回來探望。

青衣路30號一物流中心對開，一名男貨車司機懷疑暈倒車內，昏迷送院搶救後不治。（林振華攝）

事發於昨日（13日）晚上7時半左右，有市民途經青衣路30號一間物流中心對開，發現一輛貨車停泊路邊，車上司機不省人事，於是報警。姓張（44歲）事主沒有表面傷痕，昏迷送院搶救，延至晚上8時45分不治。

警員到場調查。（林振華攝）

警方將案件列「致命交通意外」，新界南總區交通部特別調查隊正跟進案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1344與調查人員聯絡。