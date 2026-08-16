包機票住宿聘馬拉人做跑腿收騙款　警破詐騙集團檢$367萬拘17人

不法分子假冒親人致電長者騙取保釋金，並以包辦機票住宿為誘餌招攬馬來西亞人來港擔任跑腿，收取騙款。警方成功鎖定一個詐騙集團位於旺角的3個騙款中轉站與儲存據點，累計拘捕17名涉案男女，檢獲367萬元犯罪得益。警方發現集團多次向受害人收取騙款，最高單一損失金額達到70萬元，更有受害長者在警員上門時仍未察覺受騙，所幸警方及時攔截及全數起回20萬元騙款。



警方在行動中檢獲大量現金。（馬耀文攝）

警曾拘捕12名馬來西亞人 順藤摸瓜鎖定詐騙集團

西九龍總區刑事總部署理警司唐澤欣表示，警方展開代號「閃襲」的執法行動，打擊詐騙活動，一共拘捕14男3女，年齡介乎20至54歲，包括13名馬來西亞人及4名本地人。人員突擊搜查3個地點，檢獲367萬元現金，相信是犯罪得益。警方在過去兩個月在全港拘捕12名馬來西亞人，全部均聲稱來港旅游，實則來港收取受害人的騙款，西九龍總區刑事部隨即展開情報搜集及分析，成功鎖定一個詐騙集團。

集團安排機票住宿招聘馬拉人 來港擔任「跑腿」

西九龍總區情報組第一隊主管高級督察吳彥柏陳述案情，指詐騙集團在境外以不同渠道招聘一批馬來西亞人，為他們安排機票及住宿來港從事電話詐騙，主要擔任「跑腿」角色。詐騙集團會致電長者，假冒其親人聲稱已被警方拘捕並急需保釋金。當受害人信以為真，便在家中或前往銀行提取現金交予詐騙跑腿。

警方成功鎖定集團位於旺角的3個騙款中轉站與儲存據點，累計拘捕17名涉案男女，並即場檢獲367萬元犯罪得益。（馬耀文攝）

西九龍總區刑事部針對12宗馬來西亞人被捕案展開情報分析，並翻查大量閉路電視片段，成功鎖定集團3個位於旺角區的地點，包括作為中轉站的虛擬貨幣兌換中心及找換店，以及用作儲存騙款的找換店。

西九龍總區刑事部人員於8月14日展開進一步拘捕行動，探員發現有「跑腿」將騙款交予一間虛擬貨幣兌換中心，該中心負責人隨後準備將騙款以現金方式存入銀行。探員見時機成熟，立即將其拘捕。與此同時，人員突擊搜查集團上述3個地點，發現該集團在6月4日至8月14日期間，共收取高達467萬港元騙款，並在行動中成功檢獲其中367萬港元現金。

吳表示，案中共有22名受害人報警求助，涉案總金額達247萬港元。警方於8月14日的行動中共拘捕5人，年齡介乎20至54歲，包括2男2女本地居民，以及一名擔任「跑腿」的馬來西亞男子，所有人現正被扣留調查。

警方檢獲點鈔機等證物。（馬耀文攝）

警方上門調查 受害人仍不知受騙

警方調查期間出現一段小插曲，涉案馬來西亞男子曾將20萬港元騙款交到虛擬貨幣兌換中心，探員順藤摸瓜追查受害人身分，並上門調查。惟受害人當時仍不知受騙，甚至深信早前交出的款項已順利交予警方。所幸警方成功替受害人全數追回該筆20萬港元騙款。

警方呼籲市民應該多加提醒家中長者，避免誤墮相同騙案。警方絕對不會要求任何人士向非警務人員提交保釋金。市民如有懷疑，可致電警方防騙易熱線：18222 尋求協助。

西九龍總區刑事總部署理警司唐澤欣（左）、西九龍總區情報組第一隊主管高級督察吳彥柏（右）。（馬耀文攝）

有虛擬貨幣找換店協助處理騙款

警方指，今次行動中的找換店接獲集團的訊息指令後收取騙款，有部分外幣或虛擬貨幣找換店，被詐騙集團利用協助處理或轉移騙款。警方提醒店舖，處理交易存款時應提高警惕，妥善了解客戶及交易目的，留意可疑、異常現金及虛擬貨幣交易，並保存有關記錄，按規定舉報，切勿成為詐騙集團清洗犯罪得益的工具。警方若發現找換店或相關店舖與詐騙集團有直接關係，將採取執法行動，並聯同發放牌照的部門，考慮吊銷牌照。串謀詐騙屬非常嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年。

警方亦積極部署，希望可與相關店舖緊密聯絡，加強宣傳教育，提醒他們在交易時應注意的地方，例如先詢問客戶背景、交易目的、資金來源等，希望保持警惕，若有可疑情況，可向警方舉報。