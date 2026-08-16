幫同學照顧8個月大起司貓　14歲仔疑虐待致死　求診惹疑揭發被捕

一隻8個月大的灰白色長毛起司貓近日懷疑遭人虐打致死。長沙灣動物醫療中心於8月10日傍晚接獲一名14歲中學男生求助，指其暫託的貓隻失去生命跡象。但獸醫檢查發現貓隻身多處受傷，有懷疑虐待痕跡，隨即報警。警方經深入調查後，證實少年在家中掌摑及踢向貓隻，涉嫌以「殘酷對待動物」被捕，案件已交由深水埗警區刑事調查隊接手跟進。



長沙灣動物醫療中心。（網頁圖片）

長沙灣動物醫療中心職員接受《香港01》訪問時指，上周一（10日）下午一名操普通話的男學生，手持「飛機籠」進入診所要求獸醫對貓隻急救，惟獸醫檢查時，發現貓隻沒有呼吸和心跳，且口鼻有血、皮膚沾有泥沙，全身濕透及失禁。該名男生稱，代一名女同學暫養貓貓約一個月，他隨即以視像通話聯絡上該名女同學，經獸醫與貓主商討後，該女生決定不為貓貓急救。

男生前後說出4個不同版本惹疑

獸醫及職員向男學生查詢事件後，有人先後說出至少4個不同版本，最初指貓貓打翻水桶受驚跳來跳去受傷，其後又指貓貓打翻水杯，之後又稱因事曾將貓貓困在廁內，用花灑向貓射水及曾用掃帚打牠，但最後又稱沒有將牠困入廁所。

由於前言不對後語，獸醫認為事件可能涉及虐畜，遂報警及通知愛護動物協會，並由愛協檢走貓屍。職員續稱，報警後該男生的父親趕抵了解，男生則由警員帶走。

警拘14歲少年 貓隻遺體交愛協跟進

警方於8月10日下午6時25分接獲涉事動物診所的獸醫報案，指一名14歲持香港身分證的男學生帶同一隻貓求診，惟人員發現貓有受傷，懷疑曾遭受不恰當對待，其後貓隻被證實死亡。警員到場調查後，發現男學生於同日較早前於家中掌摑及踢向貓隻，於是將他拘捕，涉嫌「殘酷對待動物」。警員隨後在其父親陪同下將該名14歲少年帶署扣查，貓隻遺體則交由愛護動物協會作進一步跟進。