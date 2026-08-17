有片｜九龍城小狗突衝出馬路　鐵騎士路中救狗　網民轟主人無繫繩

昨（16日）網上流傳一段車cam片段，一名狗主疑放狗間無繫狗繩，其小狗突然衝出馬路，造成多輛車急剎避狗，有鐵騎士見狀落車，冒險在馬路中心捉狗，惟小狗主人在近半分鐘後才施施然到場，身旁另一隻狗亦無繫上狗繩，不少網民炮轟主人行為不負責任。



一名狗主疑放狗間無繫狗繩，其小狗突然衝出馬路，造成多輛車急停避狗，有鐵騎士見狀落車，冒險在馬路中心捉狗。（Carson Ng／車cam L（香港群組））

一名狗主疑放狗間無綁狗繩，其小狗突然衝出馬路，造成多輛車急停避狗，有鐵騎士見狀落車，冒險在馬路中心捉狗。（Carson Ng／車cam L（香港群組））

一名狗主疑放狗間無繫狗繩，其小狗突然衝出馬路，造成多輛車急停避狗，有鐵騎士見狀落車，冒險在馬路中心捉狗。（Carson Ng／車cam L（香港群組））

一名狗主疑放狗間無繫狗繩，其小狗突然衝出馬路，造成多輛車急停避狗，有鐵騎士見狀落車，冒險在馬路中心捉狗。（Carson Ng／車cam L（香港群組））

一名狗主疑放狗間無繫狗繩，其小狗突然衝出馬路，造成多輛車急停避狗，有鐵騎士見狀落車，冒險在馬路中心捉狗。（Carson Ng／車cam L（香港群組））

據車Cam片段顯示，事發於昨日晚上8時05分左右，片主正駕駛電單車沿阿皆老街往九龍城方向行駛。當駛至何文田路段時，前方的私家車突然急煞，片主亦察覺到異樣，疑發現有小狗突闖馬路，遂立刻急煞將電單車至完全停下。此時車Cam拍到一隻小狗橫過行車線，更險些遭其他線道的車輛撞及，情況十分危急。

附近有駕駛人士見狀亦即時打死火燈提醒後方來車。電單車鐵騎士停穩車輛後，果斷跑出路中央捉狗，在追逐後最終在車前位置按住小狗，防止牠因驚恐再四處亂闖。

在事發後近半分鐘後，一名女子才慢慢地由行人路走到馬路，其間她身旁另一隻黑色的狗亦沒有繫上狗繩，鐵騎士將小狗安全交還給該名女子後，未有即時離開，並現場伸出手臂，向後方的巴士和小巴等車輛發出示意手勢，提醒司機減速慢駛，直到該名女子用手抱著小狗安全返回行人路，後方車輛才恢復通行。

片段公開後，隨即引來大批網民熱議。不少人紛紛留言大讚鐵騎士的善舉及機警：「好彩遇到你」、「好人一世平安」。另一方面，女子無綁狗繩行為亦惹起網民炮轟，有人批評她「CLS主人，PK害死動物，無愛心就唔好養」、「馬路邊放狗都唔拖繩」、「一隻走左出馬路已經危險，仲要帶多隻黑色既過黎，比我即場ＸＸ佢」。