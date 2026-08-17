八旬翁下載假加密貨幣App　一個半月轉帳500萬以太幣　失畢生積蓄

一名八旬翁於今年6月上網時點擊彈出式廣告的連結，下載假冒加密貨幣平台的手機應用程式，其後被假客服以「高回報」誘騙，在一個半月內多次將價值逾500萬港元的以太幣（ETH）轉至騙徒錢包，最終被騙取畢生積蓄。警方呼籲市民多關心家中長者，築起防騙防線。



一名八旬翁誤信假投資平台，最終被騙取畢生積蓄。（「守網者」 Facebook專頁圖片）

警方今日在Facebook專頁「守網者」發文表示，今年6月，一名80多歲的退休老翁在上網時，點擊一則彈出式廣告的偽冒連結，並下載名為「Trust Wallet」的假冒加密貨幣交易平台手機應用程式及註冊帳戶。

其後，一名自稱該平台的客服人員以「高回報、賺大錢」為噱頭吹捧加密貨幣投資，誘騙受害人入局。受害人信以為真，按指示從銀行戶口提款，並透過加密貨幣找換店將現金轉為加密貨幣存入電子錢包。在隨後的一個半月內，受害人分多次將總值逾500萬港元的以太幣（ETH），轉賬至騙徒指定的電子錢包。直至受害人無法在該應用程式提取資金，且與客服失聯，才驚覺受騙。

警方提醒市民，子女及家人平日應多加關心長者的上網習慣及財務狀況，主動分享防騙資訊，強調關懷是防止長者受騙的第一道防線。市民如有懷疑，可瀏覽「守網者」網站或下載「防騙視伏App」進行詐騙風險評估。