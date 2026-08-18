內地男旅客曼谷抵港　海關揭手提行李藏值85萬大麻花　當場被捕

香港海關今日（17日）在香港國際機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件，檢獲約4公斤懷疑大麻花，估計市值約85萬元。



一名55歲內地男旅客昨日（16日）從泰國曼谷飛抵本港。海關人員替他進行清關時，在其攜同的手提行李內發現該批懷疑大麻花，遂把他拘捕。男子已被控以一項販運危險藥物罪。案件將於明日（18日）在西九龍裁判法院提堂。



一名55歲內地男旅客昨日（16日）從泰國曼谷飛抵本港。海關人員替他進行清關時，在其攜同的手提行李內發現該批懷疑大麻花，遂把他拘捕。（海關提供圖片）

一名55歲內地男旅客昨日（16日）從泰國曼谷飛抵本港。海關人員替他進行清關時，在其攜同的手提行李內發現該批懷疑大麻花，遂把他拘捕。（海關提供圖片）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

海關指會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。