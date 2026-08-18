紅磡結業長生店遇竊　「日箱」棺材遭偷龍轉鳳　警列盜竊調查

紅磡發生一宗棺材「偷龍轉鳳」盜竊案。今日（18日）上午11時17分，警方接獲一名男子報案，指其位於曲街17號地下、一間已結業的長生店內，一副棺材及一個鐵架不翼而飛，懷疑遭人偷去。警方接報到場調查，將案件列作「盜竊」處理，暫未有人被捕。



警員接報到場調查。（馬耀文攝）

鄰舖投訴傳臭味 返舖清潔揭「假棺材換真棺材」

記者在場接觸到涉事店舖的負責人，他指較早前接獲鄰舖投訴，指其店傳出臭味，今日特意返回清潔，豈料揭發事件。他指，店內只放有一副行內俗稱「日箱」、價值兩至三萬元的棺材，以及一個用作搬運棺材的鐵架。然而賊人「偷龍轉鳳」，偷走該副棺材及鐵架，換上另一副質素極差的棺材，企圖瞞天過海：「佢換咗副假嘢喺度，我一望就知啦！佢以為我唔係呢行，但你唔好連個架都偷埋」。由於大門沒有撬痕，他懷疑是舊伙計所為，因以往有人曾「穿櫃桶底」。

負責人揭發店內一副「日箱」棺材，被賊人偷龍轉鳳偷去；圖為被換上的棺材（負責人提供）

負責人訴說稱，該店開業達50年，兩年半前他以遺產執行人接手處理店舖資產，由於他並非殯儀業從業員，故打算將舖位連相關牌照出售，從此「甩身」去旅行。過去兩年半，他陸續安排家屬到來取回舖內的骨灰罈，已處理得七七八八，所以已減少返舖次數，不排除因而被人乘虛而入。