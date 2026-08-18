海關機場檢查東南亞過境行李　檢$5600萬大麻　拘10男女

暑假期間旅客數量大幅增加，有不法分子利用此時機販毒，試圖利用香港作中轉站，由東南亞販運大麻到歐洲和非洲。香港海關由7月13日至8月17日展開代號「火網」的反跨國販毒執法行動，檢獲約240公斤大麻，估計市值共約5,600萬元，拘捕10名懷疑涉案人士。



行動中，海關檢獲共約240公斤大麻，估計市值共約5600萬元。（黃偉民攝）

海關機場科停機坪組署理高級督察陳啟軒指，海關根據風險管理和情報主導的原則，重點針對由東南亞抵港的過境行李進行驗查。他舉例，正常一般抵港或過境旅客的行李中，應該裝有不同種類的衣物或個人物品。但在這次行動中，大多數被捕旅客由東南亞出發，經香港前往歐洲和非洲。正常長途旅程，行李應裝有很多個人物品，但是從2件涉案行李的X光影像可見，行李內並沒有個人物品，反而是裝滿一包包、單一類別，並呈現高密度的可疑影像。

透過X光影像可見，行李內並沒有個人物品，反而是裝滿一包包、單一類別，並呈現高密度的可疑影像。（黃偉民攝）

檢查過程中，海關人員亦發現大部分被捕人士的行李都是非常新淨，不像一般旅客的行李有使用痕跡。綜合以上種種可疑之處，海關機場科人員隨即將相關行李和旅客的資料轉交給海關毒品調查科作進一步調查。

海關機場科停機坪組署理高級督察陳啟軒指，海關根據風險管理和情報主導的原則，重點針對由東南亞抵港的過境行李進行驗查。（黃偉民攝）

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任周啟光表示，海關人員隨即根據機艙行李上展示的旅客資料展開調查，即時在機場範圍內搜捕，最終成功鎖定及拘捕9男1女，介乎18至57歲。

經調查後發現，有販毒團夥以金錢利益操控不同國籍的人士，從東南亞經香港偷運大麻到歐洲及非洲，試圖矇混過關，避開當地執法部門的檢查。

有販毒團夥以金錢利益操控不同國籍的人士從東南亞經香港偷運大麻到歐洲及非洲地區。（黃偉民攝）

有人曾經嘗試過臨時更改行程

周形容，該團伙非常狡猾，有人甚至曾經嘗試過臨時更改行程，偷偷由經香港轉機，改為入境香港，嘗試逃避海關人員追捕，但最終依然難逃法網。

海關相信這次行動已經成功阻截該團伙利用香港作為跳板，偷運毒品到歐洲及非洲的路線。

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任周啟光相信，這次行動已經成功阻截該團伙利用香港作為跳板，偷運毒品到歐洲及非洲地區的路線。（黃偉民攝）

因應有販毒團夥利用香港作為掩飾，企圖將毒品偷運到其他地方的情況，海關將會繼續留意最新的趨勢，根據風險評估加強截查可疑的行李，將不法份子繩之以法。另外，海關會持續與其他海關組織保持緊密合作，透過交換情報及進行聯合行動等措施，攜手追查毒品來源，打擊跨國販毒活動，進一步強化香港作為「超級聯絡人」及「超級增值人」角色。

海關呼籲，市民要提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動。海關將會繼續根據風險管理原則，重點去揀選來自高風險地區的入境及過境旅客作清關檢查，確保有效打擊跨國販毒活動。

海關強調，販毒是非常嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰是終身監禁及罰款五百萬港元。市民如果發現有任何懷疑販毒活動，可以致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶crimereport@customs.gov.hk，或使用海關網上舉報罪案表格作出舉報。