國際刑警大會11月舉行　跨部門2600人演習　模擬人流管理、槍擊案

國際刑警組織第94屆全體大會將於今年11月底在香港舉行，警務處昨晚（18日）聯同多個政府部門及相關機構，在香港會議展覽中心、維多利亞港及西九龍一帶進行跨部門綜合演習，模擬約1,000名與會代表在會場內的人流管理及他們在主會場和周邊活動會場之間的往返安排、水陸交通指揮協調、無線網絡壓力測試，以及處理突發狀況的應急部署，以確保全體大會順利進行。



演習亦模擬於全體大會舉行期間，有恐怖分子駕車衝入會場並發動槍擊，釀成大量傷亡，而同一時間鄰近的一所院校因突發事故須進行緊急疏散，多個部門及機構迅速啓動緊急應變機制應對。是次演習全面測試相關持份者在即時戰術介入、緊急應變、傷者分流急救、處理可疑物品，以及處理受影響人士等關鍵環節的協調能力，透過完善應急預案，進一步提升跨部門的反恐準備及事故應變能力。

今次演習合共動員逾2,600名來自多個政府部門及相關機構的人員參與，包括警務處、消防處、醫院管理局、香港會議展覽中心（管理）有限公司、西九文化區管理局等。警務處處長周一鳴到場視察演習，讚揚各部門的專業表現及協調配合。