海關搗工廈大麻油製毒工場　檢$130萬貨　拘46歲印尼籍無業男

香港海關毒品調查科昨日（18日）成功瓦解「一條龍」製毒、包裝及分銷的毒品集團。行動中，人員在太子拘捕一名46歲印尼籍無業男子，並於九龍灣及油塘的工廈單位內，檢獲約 1.9 公斤懷疑大麻油、2,200支大麻油煙彈及水果味香油等工具，總市值約 130 萬元。



海關指出，疑犯在製毒過程中加入水果香油以吸引青少年，被捕男子將於明日（20日）在西九龍裁判法院提堂。



海關在兩工廈檢獲共1.9公斤懷疑大麻油、2.4公斤懷疑大麻軟糖、2,200支懷疑大麻油煙彈，市值130萬元。（梁偉權攝）

海關毒品調查科人員經深入調查，懷疑有販毒集團管轄兩個分別位於九龍灣及油塘的工廈單位，作販毒用途，並鎖定一名目標男子。人員昨日（18日）見時機成熟，在太子以涉嫌「販運危險藥物」罪名，拘捕該名目標男子。被捕46歲男子為印尼籍，報稱無業，持「行街紙」。

海關人員先押解被捕男子到位於九龍灣的工廈單位搜查，在單位內尋獲約1.9公斤懷疑大麻油、約2.4公斤懷疑大麻軟糖、一批懷疑毒品包裝及製毒工具。其後，關員再押解該男子到油塘一工廈單位搜查，檢獲約2,200支懷疑大麻油煙彈、約7克懷疑大麻軟糖及一批懷疑毒品包裝工具。

香港海關海關毒品調查科調查主任卓主烽表示，被捕男子在九龍灣工廈單位先進行製毒、包裝工序，繼而轉運完成品到油塘工廈單位儲存及分銷。被捕男子已被控以一項「製造危險藥物」罪及兩項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（20日）在西九龍裁判法院提堂。

據悉，被捕男子有製毒背景，「一條龍」製毒出貨，將大麻油原料加熱，再加入香油，將半製成品注入煙彈內；大麻軟糖則相信並非由他製造。有關毒品相信供應至新界區及九龍區。

海關相信行動已成功搗破一個製毒工場及一個毒品分銷中心，檢獲製毒工具包括金屬鍋、針筒、電子磅、電磁爐及不同味道的香油等等，檢獲毒品市值約130萬港元。販毒集團選擇利用兩個不同地區的工廈單位，製毒、包裝、儲存及分銷毒品，試圖分散風險及混淆執法人員目光。

海關亦發現，販毒集團在製毒過程中，加入不同香味的香油，例如蜜瓜味及提子味等，以降低年輕人戒心，吸引更加多年輕人吸食，令他們染上毒癮、抱憾終身。海關對販毒集團荼毒害青少年的手段予以強烈譴責。

海關在太子拘捕一名46歲印尼籍無業男子。（梁偉權攝）

海關呼籲，業主在出租工廈單位前，應留意租客背景，以免單位被用作非法用途。海關會繼續留意販毒趨勢，打擊販毒活動。

根據《危險藥物條例》，製造危險藥物及販運危險藥物均屬非常嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民如發現任何懷疑販毒活動，可透過海關24小時舉報熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵crime_report@customs.gov.hk向海關舉報。