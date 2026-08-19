救護車西營盤海濱公園壓毀地板下陷　政府：予行人使用非緊急車道

西區昨日（18日）發生罕見意外，一輛救護車壓毀西營盤海濱公園地板並下陷，無法駛走，需召拖車協助脫困，並由另一輛救護車前往救援原本的傷者。



發展局與康樂及文化事務署今晚（19日）表示，救護車駛入的通道為設計予行人使用，非緊急車輛通道範圍；西營盤海濱公園過往從未發生同類事故。康文署已圍封受影響位置，並即時聯絡建築署以盡快安排維修，亦會與部門研究防止緊急車輛誤入行人通道的方案。



救護車在西營盤海濱公園內行駛時，突然路陷致尾輪被困。（梁偉權攝）

翻查資料，西營盤海濱公園與中山紀念公園相連。發展局及康文署指，西營盤海濱公園由發展局規劃、建築署設計建造，康文署負責日常管理與維修。公園整體設計以行人為本，因此建造標準亦並非以可承載車輛為考慮。為確保緊急情況下相關緊急車輛的通行需要，附近的東邊街北旁邊設立了緊急車輛通道。該出入口位置設有常設標示牌展示緊急車輛通道範圍。

當局稱，就昨日情況，一名小童在公園範圍內受傷，其家長要求現場職員協助召喚救護車。救護車駛入公園內一條設計予行人使用的通道，其間壓毀架空地板。事發位置並非上述緊急車輛通道範圍內。

救護車在西營盤海濱公園內行駛時，突然路陷致尾輪被困。（梁偉權攝）

當局指出，過往西營盤海濱公園從未發生同類事故，亦沒有收到任何地磚下陷的投訴。受影響的位置目前已圍封，康文署已即時聯絡建築署，以盡快安排維修；並會與部門研究防止緊急車輛誤入行人通道的方案，以及加強前線人員的培訓和溝通，避免同類事件再次發生。

救護車在西營盤海濱公園內行駛時，突然路陷致尾輪被困。（梁偉權攝）

消防處昨晚（18日）回覆《香港01》查詢時指，接獲通知A182號救護車因故壞車，沒有人受傷。A182救護車原本任務為一宗救護服務，據報一名女童腳部受傷。消防處調派另一輛救護車將女童送院。

當局隨後召拖車到場協助營救，至翌日（19日）凌晨零時許，拖車成功拖走救護車。