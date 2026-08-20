2歲女手部二級燒傷　母控訴印傭大話連篇疑涉虐兒　警拘30歲印傭

一名2歲女童昨日（19日）中午在家中手部離奇燙傷，皮膚脫落，達到嚴重二級燒傷。女童母親在社交平台發文控訴，指閉路電視拍攝到任職僅4個月的印尼女傭帶女兒入洗手間，出來時女兒手部已經受傷，而且亦發現女兒額頭有瘀痕，母親懷疑有人涉嫌虐兒，報警處理。她續指，印傭對自己及警方解說事件時，前言不對後語，先指「個女自己伸手拎煲而燙傷」，後又改稱女童自行開水玩水而燙傷，說法與閉路電視片段不符。女童母親痛心直斥：「點解要傷害一個只有兩歲嘅BB女？」警方接報調查後，拘捕一名30歲印傭，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」。



閉路電視片段可見，女童從廁所出來後手部已燙傷。（Lam Hiu Ching 圖片）

女童母親今日凌晨在社交平台Facebook發文控訴，指自己與丈夫屬雙職家庭，需要聘請印傭照顧兩名幼童。涉事印傭今年3月30日入職，至今逾4個月。

女童母親表示，昨日下午收到印傭通知，稱其女兒手部被燙傷。她查看傷勢時發現女兒手部傷口平整，「已經紅晒冇皮」，認為絕非意外造成。其後她翻查家中閉路電視片段，發現印傭將女兒帶入洗手間，出來後女兒手部已經受傷。片段亦顯示印傭於下午2時58分走出洗手間到廚房雪櫃取冰，卻延至3時18分才向她通報。女童母親直言：「如果係意外造成工人會立刻通知我，但她並沒有。」她懷疑是印傭有意捉住女兒的手所為。

她續指，印傭最初聲稱當時正在煮食，因自己去洗手間，女兒自行伸手拎煲而燙傷；但閉路電視片段顯示她從來沒有煮食。直到警察查問時，印傭又改口指帶女童去洗手間期間，女童趁她如廁時自行開水玩水而燙傷。不過她認為，女兒只有78厘米高，根本無法自行開水龍頭，怒轟印傭大話連篇，多次以不同藉口掩飾，即使面對警察調查仍不肯說真話。

女童手部嚴重燙傷。（Lam Hiu Ching 圖片）

女童母親直言對外傭要求極低，只要求照顧好兩名幼童即可，無法理解同為人母的印傭為何要對無辜幼童下此毒手，又指印傭本月剛好還清債務，質疑：「我唔知道呢個人諗緊乜嘢，但係試問就算係想搏炒搏我俾返一個月錢佢走，點解要傷害一個只有兩歲嘅BB女？佢自己都身為一個母親，點解可以做出呢啲事？」由於她已報警處理，現時印傭正在警署接受調查。

女童母親強調女兒現時傷勢嚴重，將會留有疤痕，未知會否影響將來的活動能力，呼籲社會各界關注及轉發事件，促請政府嚴懲施虐者及正視外傭監管問題，避免再有下一名受害者。

女童手部嚴重燙傷。（Lam Hiu Ching 圖片）

印傭再提另一說法 指測試水溫前 女童已將手放入洗手盆

據了解，涉事印傭其後再向警方提供另一說法，聲稱當時抱女童入洗手間是為了防止她與 3歲的哥哥玩耍而受傷。她打算在洗手盆放暖水讓女童玩耍，但在測試水溫前，女童已急忙將手放入洗手盆內致燙傷大叫；她得知事件後通知僱主。

警方已將涉事30歲印傭拘捕，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件交由元朗警區刑事調查隊第九隊負責調查。