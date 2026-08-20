警搗毒品倉檢$140萬毒品　4人被捕3個未成年　收數百元報酬販毒

警方搗破葵涌及荃灣3個毒品儲存倉，檢獲市值超過140萬元的毒品，並拘捕4名介乎16至19歲的本地男子，當中3人未成年，他們將被暫控「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」罪，案件將於明日（21日）在西九龍法院提堂。據了解，3名未成年人經朋友介紹「搵快錢」參與販毒活動，報酬500元至700元不等。



警方檢獲市值超過140萬元毒品。（朱子熙攝）

毒品調查科行動組3A隊高級督察湯敬培陳述案情，指警方針對青少年在暑假期間，容易受販毒集團以「揾快錢」的利誘，參與犯罪活動。周二（18日）毒品調查科聯同新界南總區刑事部採取行動，成功搗破招攬及利用未成年人士參與販毒活動的集團。

周二晚上，人員突擊搜查3個位於葵涌及葵涌區的毒品儲存倉，在場拘捕4名男子。人員共檢獲超過1.4公斤的懷疑氯胺酮、超過700克的懷疑霹靂可卡因，以及約150克俗稱「Happy粉」的懷疑毒品，市值超過140萬元。

19歲男子招攬3名未成年少年販毒 同被控兩罪

4名被捕男子包括報稱是搬運工人的19歲男子，以及其餘3名16至17歲未成年男子，其中一人為學生。人員經初步調查相信19歲男子在販毒集團擔當管理及控制的角色，並招攬及指使其他3人負責管理毒品儲存倉、包裝及派送毒品的工作，被捕人將被暫控「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」罪，案件將於明日（21日）在西九龍法院提堂。

警方相信今次行動已及時阻止大批毒品流入市場，警方提醒，販毒並不是「揾快錢」的捷徑，而是一條須要付出沉重代價的不歸路，一旦涉及販毒罪行，面對會是漫長的監禁，切勿因一時貪念受利誘，斷送前途。警方強調，毒販千萬不要奢望能夠一直潛藏背後，利用其他人尤其是青少年儲存、包裝及運送毒品，便能夠逃避法律責任，警方有決心及能力打擊幕後主腦。

警方重申，販毒屬於非常嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。法庭在判刑時亦可利用未成年人參與販毒活動作為加刑因素。