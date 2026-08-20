假冒官員｜兩男女扮「協警調查人員」收保證金　涉8案呃$1000萬

兩名男女假扮「協警調查人員」，向假冒官員騙案中的受害人行騙，警方昨日（19日）採取行動將他們拘捕，相信涉及8宗案件，騙款達$1,000萬；其中21歲女疑犯為學生。



警方東區警區重案組第二隊高級督察梁涇文交代案情。（黃偉文攝）

東區警區重案組第二隊高級督察梁涇文稱，2026年7月上旬警方接獲一宗「假冒官員」電話騙案的報案。受害人接獲自稱內地公安人員來電，指控受害人涉及洗黑錢等刑事案件，要求配合調查。騙徒其後安排兩名假冒的「協警調查人員」與之見面，並向受害人派遞偽造的保密協議，以增加可信性，令受害人誤信自己確實牽涉刑事案件。騙徒其後以繳交保證金為由，誘使他轉帳金錢或交收現金。

警方接報後經CCTV追查鎖定兩名涉案男女，於昨日將二人拘捕，調查下發現他們涉嫌與另外7宗假冒官員騙案有關。

該些案件發生於今年5月至8月，7名受害人年齡介乎22至72歲。騙徒同樣假扮內地公安，指受害人犯法，要轉帳或交保證金。兩名被捕人同樣扮演「協警調查人員」的角色，穿着西裝，出示偽造的保密協議，藉此博取受害人信任，8宗案件共涉款1,000萬。據了解，其中單一最大宗，涉款900萬元。

被捕男子48歲，報稱私人司機；被捕女子21歲，報稱學生，他們目前被扣留調查。據悉，他們彼此並不相識。

警方呼籲巿民，如接獲不明來歷的電話，特別是自稱執法人員，要提高警覺；對方相約到公眾場合以增加可信度, 但其實無論內地或本港警方，均不會要求巿民進行轉賬滙款、交收現金或交出銀行賬戶密碼。如有懷疑可致電防騙易熱線18222查詢，或用防騙視伏伏App協助辨識可疑來電。

警方提醒市民，騙徒除了會誘騙受害人轉帳外，亦會慫恿參與特務或行動，訛稱完成後可以證明清白。若果明知對方是騙徒，而仍然協助進行犯罪活動，市民同樣地需要負上法律責任。「以欺騙手段取得財產」屬嚴重罪行，最高可判處監禁10年，市民切勿以身試法。