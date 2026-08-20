今年上半年63人車禍亡增四成　新界北交通部推一系列交通安全宣傳

警方指，今年上半年共錄得59宗致命交通意外，導致63人死亡，數字較去年同期顯著上升逾四成。其中涉及單車的致命事故亦錄得明顯增幅，造成9人死亡，較去年同期增加125%。有見為此，新界北總區交通部由8月起，聯同各區警民關係組人員，各區區議員、輕鐵代表、香港交通安全隊及耆樂警訊等多個運輸業代表，攜手推出一系列交通安全宣傳活動。



除了一般分享道路安全相關講座外，活動亦透過獎勵計劃推動安全文化。警方與輕鐵合辦「模範行人選舉」，並與交通安全隊舉辦「模範騎行者選舉」，即場表揚自覺遵守道路規則的市民，以作鼓勵。

現場亦設有多個互動體驗區，從遊戲中學習單車及行人安全知識。新界北總區期望參加者能將活動中學到的道路安全訊息，透過打卡相片帶回家中，並與家人朋友分享傳播。

警方呼籲市民珍惜生命，注意道路安全，尤其應多加提醒家中長者，使用合法過路設施，遵守行人過路燈號，密切留意路面情況，切勿「衝紅燈」、「攝車罅」或忽略汽車盲點。市民亦應善用「行人四寶」，即設有燈號的行人過路處、斑馬線、行人天橋及行人隧道，以保障自身安全。過馬路時亦應格外小心，確保安全後方可行過。

警方同時提醒騎單車人士，如路面設有單車徑，必須使用單車徑；騎行時應佩戴安全頭盔，並嚴格遵守交通規則，切勿衝紅燈。

警方將持續針對行人及單車安全，採取合適的宣傳與教育活動，全面提升道路使用者的安全意識，確保各人出行平安。