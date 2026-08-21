債券騙局｜假冒滙豐　百萬股息餌誘　港鐵外籍男終注資7千萬被騙

一名59歲男子誤信「海外銀行職員」投資綠色債券，兩年間被騙去$7,400萬。消息稱，受害人是外籍人士，在港鐵任職。騙待假冒英國滙豐銀行高層，以高息餌誘不斷加碼注資，最終投資巨款後再沒回報才驚覺被騙。



騙徒假冒銀行高層 誘騙港鐵外籍員工

據了解，59歲受害人是外籍人士，在港鐵任職。他於2024年1月12日接到騙徒打來的海外陌生來電，對方自稱是英國滙豐私人銀行的高階主管，誘使他投資滙豐一款高收益的「固定利率股票掛鉤綠色債券」。 受害人對此感興趣，遂透過源自英國的電話，以及聲稱來自真實滙豐網域地址的電郵，繼續與騙徒及其聯名成員進行溝通。

發放百萬股息 建立信任誘再加碼

受害人根據騙徒指示開立帳戶，並於 2024年2月至12月，分7次從其香港兩個銀行帳戶內，共計500萬英鎊（折合約5千萬港元）轉到另一騙徒位於英國巴克萊銀行的戶口。

為了獲得受害人的信任以確保持續付款，在2024年4月至2025年4月期間，共43筆35萬英磅（折合約350萬港元）的股息存到受害人的銀行戶口。其後，受害人被說服再向另一騙徒轉帳兩筆總額100萬英鎊（折合約1千萬港元）的款項。為確認此筆交易，額外股息大約8萬英鎊（折合約80萬港元）已存入受害人的銀行帳戶。

股息中斷 騙徒銷聲匿跡

自25年6月起，受害人再未收到任何股息款項，被最初與其聯絡的騙徒以各種藉口推遲付款之餘，更進一步誘使他於同年10月至今年1月，為收取未付股息而向另一騙徒轉帳3筆交易，總額達100萬英鎊（折合約1千萬港元）。此後受害人沒有再收過股息，他拒絕進一步投資後，詐騙集團成員便銷聲匿跡。

跨國追討無果 戶口餘額所剩無幾

今年4月受害人正式向香港銀行業監管局及滙豐銀行通報此詐騙事件，並要求兩家銀行向另一騙徒的收款銀行（巴克萊銀行）發出付款撤銷請求。兩家銀行的回覆均確認有關帳戶內的餘額微乎其微。與此同時，受害人向英國警方的詐騙及網路犯罪舉報服務「Report Fraud UK」提交了線上舉報，惟沒有收到英國警方任何回覆，最終於上周三（12日）向香港警方報警。案件現正交由黃大仙警區重案組第二隊接手跟進。

案件列「以欺騙手段取得財產」，交由黃大仙警區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。（資料圖片）

警方提醒市民，以欺騙手段取得財產屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可判監14年。

警方提醒市民絕不要輕信自稱是銀行職員的陌生者來電，更不要透露任何個人資料、銀行帳戶號碼及密碼。若收到自稱是銀行職員的電話，應保持警惕，並主動向相關銀行核實對方身分。