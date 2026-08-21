屯門警區打擊青少年罪行　拘22人最細13歲　涉非禮、販毒等9罪

警方一連7日在屯門區打擊青少年罪行，拘捕22人，年紀最細僅13歲。各人分別涉嫌干犯「販運危險藥物」、「藏毒」、「刑事毀壞「及「非禮」等9項罪行。目前6人已被落案起訴，而其餘16人已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。



警方檢獲證物。（警方圖片）

警方檢獲電動單車。（警方圖片）

屯門警區總督察（刑事）沈文偉稱，指屯門警區一連7日展開反青少年罪惡行動，重點巡查屯門區內多個黑點，行動中拘捕22人，包括19男3女，年齡介乎13至33歲。被捕人受「搵快錢」招徠，與及朋輩影響收取報酬而作出犯法行動，涉嫌「販運危險藥物」、「刑事毀壞」及「藏有攻擊性武器」；亦有青少年守法意識薄弱，一時衝動而干犯「襲擊致造成身體傷害」、「非禮」及「無牌駕駛」；另有青少年涉嫌「藏毒」及「藏有第一類危險藥物」等罪行。

22名被捕人中有4人涉嫌向青少年提供毒品，以及以「搵快錢」藉口利用青少年作出犯法行為。目前6人已被落案起訴，而其餘16人已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。

沈文偉指出，屯門警區會繼續採取主動執法行動，在區內青少年流連的地方進行反罪惡巡邏，亦會透過不同渠道，例如社交平台收集情報，打擊不良分子利用青少年。他強調，未成年人觸犯法律，一律須要負上刑責，並留有案底。

屯門警區助理警民關係主任督察陳詠君表示，屯門警區針對青少年防罪工作繼續著重在教育方面，以達至預防青少年犯罪及減低重犯機會的雙重目標。屯門警區以警察學校為聯絡平台，由警方學校聯絡主任與學校及家教會保持聯絡，三方面緊密合作，定期舉行講座，宣傳禁毒、防騙及守法意識。過去一個學年，屯門警區與區內所有中學舉辦單車安全約章，透過宣傳遵守交通安全規例，提高青少年的守法意識。

同時警方亦會採取「多機構」合作模式，與不同社區持份者合作，例如向區內所有中小學提供警方同教育局合作出版的《青少年罪行誌，師長攻略》，協助學校老師了解青少年罪案趨勢及相關防罪訊息。