銅鑼灣軒尼詩大廈單位起火　內地及澳門消防員來港交流到火場觀摩

今日（25日）早上11時，銅鑼灣軒尼詩大廈一單位起火，驚動多人報案。消防出動一條喉及一隊煙帽隊到場撲救，約100人疏散到地面，火警於中午12時04分被救熄。火警中有兩人受傷，其中一名98歲老婦逃生時感不適，清醒經由救護車送往律敦治醫院治理。



有至少13名頭戴紅色頭盔、身穿黑色防火衣、背面寫有「中國消防廣東總隊」的字眼的消防員到場。（黃偉民攝）

記者在現場採訪期間，發現有至少13名頭戴紅色頭盔、身穿黑色防火衣、背面寫有「中國消防廣東總隊」的字眼的消防員到場。有香港消防員帶領內地消防員到大廈一處視察。

粵港澳三地救援隊伍進行五天交流 消防處確認內地消防員到現場觀摩

消防處確認指，廣東省消防救援總隊及澳門消防局早前派員來港，參與由8月24日至28日進行、為期五天的「粵港澳三地跨境滅火救援交流培訓」，三地人員透過實地操練和課堂討論分享滅火救援的經驗與心得，加強跨區域協同效能。交流期間，粵澳兩地人員會獲安排到火警現場觀摩香港消防員的工作實況。今日內地及澳門消防員到銅鑼灣現場觀摩。

香港消防員與澳門消防員在場交流。（消防處提供）

內地消防員在火警實地觀摩。（消防處提供）

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網上影片可見，涉事單位火光熊熊，有火球湧出，窗框燒至變形，有濃煙冒出；現場一帶交通受阻。起火原因有待調查。

據了解，起火單位被改裝為5個劏房，其中一個劏房單位內的充電器充電期間起火，38歲姓葉女住戶隨即通知其他劏房住戶逃生。消防人員檢查上址證實火警無可疑。

網上影片可見，涉事單位火光熊熊，有濃煙冒出。（香港交通及突發事故報料區/Patrick Lui圖片）

現場可見，涉事單位外牆燒至熏黑、窗框變形，消防正向單位射水降溫。警方及消防疏散居民到希慎廣場暫避，有居民帶同寵物犬逃生。有住戶向記者表示，起火單位為於9樓，據知單位放有大量雜物。

運輸署宣布，因火警，波斯富街介乎軒尼詩道與羅素街之間的一段全線仍然封閉。同時，跑馬地圈的電車服務暫停。

受影響過海巴士服務第108及117號線須改道行駛。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。

涉事單位外牆燒至熏黑、窗框變形。（黃偉民攝）

消防出動一條喉及一隊煙帽隊到場撲救。（黃偉民攝）

消防出動一條喉及一隊煙帽隊到場撲救，現場一帶交通受阻。（黃偉民攝）

銅鑼灣軒尼詩大廈一單位起火，居民疏散到地面。（黃偉民攝）

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涉事單位火光熊熊，有火球湧出。（香港交通及突發事故報料區/Patrick Lui圖片）